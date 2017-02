Un libro solidario recolle máis de 200 imaxes inéditas e singulares de Santiago en beneficio de Médicos sen Fronteiras

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, participará este mércores na presentación do libro 'Santiago Invisible', un volume editado polo Consorcio e a Editorial Galaxia que reúne 200 fotografías inéditas e singulares de Compostela en beneficio de Médicos Sen Fronteiras.

O libro está composto por fotografías realizadas polo xinecólogo Chema Ríos Torre, gran afeccionado á fotografía e á música, e inclúe un CD con cancións dedicadas á cidade, así como comentarios de recoñecidas personalidades.

No transcurso do acto presentarase tamén a canción 'Himno do máxico amor a Compostela', composta para este proxecto polo doutor Juan Álvarez, a través das voces de Carolina Rubirosa e Rosa Cedrón, que estarán acompañadas ao piano por Nani García.