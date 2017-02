Galicia lidera o crecemento de Banco Mediolanum cunha alza do 16,6% en patrimonio xestionado

Banco Mediolanum rexistrou en 2016 un aumento do 16,6% do patrimonio xestionado en Galicia, ata alcanzar os 303,9 millóns de euros, o que sitúa á comunidade galega á cabeza en crecemento durante o pasado exercicio, por diante de Andalucía e a Comunidade Valenciana.

Segundo informou o banco este martes, a entidade incrementou nun 6,7% o número de clientes na rexión, superando os 10.000, e a rede de asesores financeiros creceu case un 15%, contabilizando un total de 77 'Family Bankers' en Galicia.

Para Ivonne Pousa, responsable de Banco Mediolanum en Galicia e na Zona Norte, o traballo e dedicación dos asesores víronse reflectidos nas cifras: "demostran que somos a comunidade que máis creceu este 2016".

Galicia é tamén na actualidade a quinta comunidade autónoma en volume de patrimonio xestionado, por detrás de Catalunya, a Comunidade Valenciana, Andalucía e o País Vasco.

Segundo Pousa, o obxectivo deste 2017 pasa por mellorar os resultados cultivados e mellorar o posicionamento da entidade, da man de profesionais financeiros que dean resposta ás necesidades dos clientes.

MÁIS DE 1,2 MILLÓNS DE CLIENTES

Banco Mediolanum é a entidade española do Grupo Mediolanum, grupo bancario europeo que conta con máis de 1.275.000 clientes asesorados por unha rede de máis de 5.250 'Family Bankers' e cuns recursos totais de clientes de 74.282 millóns de euros.

Obtivo un cociente de solvencia elevado froito do seu modelo de banca, situado no 40,17% a 30 de setembro de 2016; o Grupo Bancario Mediolanum ten un cociente de solvencia do 20,4%, que lle colocan entre os grupos máis solventes, segundo destaca a entidade nun comunicado.