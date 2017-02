PP aproba en solitario a lei de acompañamento e a oposición asegura que resta independencia ao Consultivo

A lei de medidas fiscais e administrativas, coñecida como lei de acompañamento aos orzamentos da Xunta, foi aprobada este martes no pleno do Parlamento co único voto favorable do PP, e o rexeitamento de toda a oposición, que denuncia que esta norma lle resta independencia ao Consello Consultivo.

Tanto En Marea como o PSdeG, a través do seu viceportavoz Antón Sánchez e a deputada Begoña Rodríguez Rumbo, respectivamente, aproveitaron o debate sobre a lei para pedir a dimisión ou cesamento do presidente deste organismo, José Luís Costa Pillado.

Costa Pillado está a ser investigado na 'Operación Cóndor' sobre unha suposta trama de branqueo e tráfico de influencias en torno ao empresario do transporte Raúl López.

Pola súa banda, a popular Paula Prado replicou que a modificación lexislativa busca ampliar o abanico dos recursos humanos do órgano e subliñou que a independencia do Consultivo está "garantida".

Deste xeito, pediu non "minusvalorar" nin "pór en cuestión a independencia" do corpo de letrados da Xunta, e sinalou que xa hoxe en día, do sete letrados do Consello, catro están en comisión de servizo "e nútrense" cos propios letrados da Xunta.

POSIBLE "ILEGALIDADE"

No entanto, tamén o BNG, mediante a parlamentaria Olalla Rodil, advertiu de que ata os propios letrados do Consultivo avisan dunha posible "ilegalidade" pola disposición adicional cuarta da lei de acompañamento, que prevé a integración deste corpo na escala de letrados da Xunta. "Alá vostedes", alertou a nacionalista.

Ante isto, Prado indicou que confía nos letrados do Parlamento, ao considerar que se se estivese dando luz verde a algo con visos de ilegalidade chamáronlles a atención sobre iso.

Pola súa banda, Sánchez denunciou que esta reforma vén "de parte de Costa Pillado" nun contexto "de enfrontamento deste señor cos funcionarios".

Agregou, nesta liña, que o presidente do Consello está imputado e referiuse ao vicepresidente do Goberno galego, presente na Cámara, para dicirlle que se el non o está, ao seu xuízo, é porque está aforado.

"Durante estes anos que vostedes recibiron botellas de Vega Sicilia tomaron decisións que beneficiaron a quen llas regalaban", afirmou o viceportavoz de En Marea, en relación á citada operación por unha suposta trama de tráfico de influencias.

Mentres, Rodríguez Rumbo coincidiu en que, para o seu grupo, a intención da Xunta coa disposición adicional cuarta é "quitar do medio aquilo que é molesto".

Respecto diso, interpretou que se vai a producir un "dano irreparable" no ente, e apuntou que Costa Pillado "ten unha sentenza en contra por alterar as condicións dos funcionarios de forma irregular".

LEI DO SOLO

A lei de acompañamento foi aprobada co único apoio do grupo maioritario e despois de que este rexeitase todas as emendas que a oposición mantivo vivas para o último debate no pleno do Parlamento.

Previamente, en comisión, o texto incorporou varias transaccións, a fundamental, unha delas entre nove emendas do PP e outras tantas do PSOE relativas ás medidas provisionais de ordenación urbanística que a Xunta presenta como solución transitoria ao problema que afrontan cidades como Vigo e Ourense --cos seus plans xerais anulados pola xustiza--.

Sobre este extremo, a socialista Rodríguez Rumbo deu as "grazas" aos populares, tras acusarlles de "imposición e sometemento" no resto de ámbitos.

"Aquí chegamos a unha transacción... Claro, había intereses", afirmou. O PSOE persegue con este pacto, segundo xustificou, "garantir a seguridade xurídica" e "solucionar un problema de importancia capital" nos municipios afectados.

Pola súa banda, Paula Prado respondeulle que a negociación sobre este apartado levou a cabo "a pesar de que o nove emendas" do PSdeG rexistráronse "fóra de prazo", e reivindicou "afán de construír" e preocupación pola situación de Vigo, onde o alcalde, cunha "macromaioría", segundo criticou, "nin sequera moveu un papel" para elaborar un novo plan xeral.

Acerca deste asunto, Antón Sánchez (En Marea), lamentou que PSOE e PP "chegasen a un acordo para seguir na mesma liña" coa ordenación do territorio, en lugar de facer "borrón e conta nova".

Na súa opinión, segundo reiterou, neste campo "falta previsión" e "respecto" polas sentenzas, ademais de haber "unha escapada cara a adiante".

SECTOR FORESTAL

Tamén Olalla Rodil (Bloque) censurou estes cambios, así como outros que en total retocan 21 normas "pola porta de atrás", cun procedemento "que será legal pero é pouco ou nada transparente".

Rodil centrou boa parte da súa intervención no apartado forestal --por modificacións na lei de montes e no sector da biomasa--, ao entender que o Executivo autonómico "busca abrir a veda" e permitir "barra libre" na plantación de eucaliptos 'nitens', nunha estratexia que atribuíu á vontade de favorecer "os intereses de Ence".

"Os nosos intereses son os dos gandeiros e as familias e persoas que viven do rural", replicou Prado, antes de concluír que "se a xente do común pensase que o PP está máis cos intereses de Ence e non da xente que planta e ten pequenas plantacións forestais non votaría maioritariamente ao PP".

EN CONTRA DE SUBIR IMPOSTOS

Así mesmo, a popular negou "rodete" ao argumentar que das 130 emendas da oposición, 83 eran de supresión, outro catro pedían cousas "ilegais" e outro sete confrontábanse, segundo sinalou, con acordos alcanzados coa Fegamp e os empregados públicos.

No relativo a estes últimos, defendeu que o proceso de funcionarización previsto aspira a achegar maior "estabilidade" aos traballadores.

Por último, Prado expuxo que outras 15 emendas da oposición estaban "intimamente ligadas a materia impositiva", e rexeitou "subirlle á xente os impostos".