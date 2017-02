(AMP)Pleno.- O PP rexeita alterar a orde do día para que Feijóo compareza polo temporal como pedía a oposición

O grupo popular votou en contra de alterar a orde do día do pleno ordinario que arrincou este martes para que compareza o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo --ausente do hemiciclo este martes nese momento-- e informe sobre as medidas que o seu Goberno pensa tomar para facer fronte aos danos do temporal.

Esta petición foi introducida ao comezo do pleno pola portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón, que indicou que o tres grupos da oposición demandan dar "resposta a unha situación que tivo graves consecuencias" para Galicia.

A demanda contou co voto a favor de En Marea, PSdeG e Bloque, pero, ao recibir o rexeitamento do PP, maioritario na Cámara, non saíu adiante.

Pontón chamou a "dar resposta" ás "preocupacións" que están "detrás deste catro paredes", polo Pazo do Hórreo, e advertiu de que non tería que sustentarse este martes, senón que podería llo mércores o día da comparecencia de Feijóo.

CASAS AÍNDA SEN LUZ

Tras a votación, e o resultado de 39 votos en contra e 33 a favor, a deputada nacionalista Olalla Rodil, coa palabra para debater sobre a lei de acompañamento aos orzamentos, expresou o "pesar" do seu grupo pola postura adoptada.

Segundo dixo, aínda hai cinco casas en Guntín sen luz, unha decena en Navia de Suarna, tamén en Lugo, e igualmente vivendas con cortes de electricidade na Estrada.

"Cinco días sen luz. Estásenos acabando a paciencia", avisou Rodil, citando a unha veciña que falaba así este martes en declaracións á radio pública da comunidade galega.

Tamén Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, utilizou o principio da súa intervención para censurar o anuncio de apertura de expedientes ás eléctricas, ao entender que a Xunta busca "acalar a indignación da xente" e "acougar os ánimos".

"EXPEDIENTE Á XUNTA E AO PP"

"Quen lle abre expediente á Xunta se se descobre que non foi cuestión de catro días, senón que durante estes anos a Consellería de Industria non cumpriu coa súa obrigación de vixiar que Fenosa facía un correcto mantemento das liñas?", preguntouse.

Nesta liña, Sánchez lanzou outra cuestión: "Quen lle abre un expediente ao PP, que coas leis permitiu que Fenosa subcontratase e percarizase aos traballadores que fan ese mantemento?".