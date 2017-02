Pontevedra sitúase como a cuarta cidade española máis barata para ter unha cita romántica, con case 72 euros de media

Pontevedra sitúase como a cuarta cidade española máis barata para ter unha cita romántica, con 71,73 euros de media, o que supón uns 14 euros menos que a media española.

Así o recolle o índice elaborado pola web do aforro Kelisto.é con motivo da celebración do día de San Valentín, que revela que o custo medio dunha cita romántica en España ascende a 85,79 euros, dos que un 57,8 por cento destínase a hostalaría, un 16,4%, a lecer; e un 9,6% a transporte.

No caso de Pontevedra 37,84 euros dedícanse a unha cea para dúas; 9,56 euros, a dous cócteles; 9,33 euros, a taxi; e 15 euros, a dúas entradas de cinema, segundo Kelisto.é.

Ourense é a segunda cidade galega analizada máis barata, con 81 euros de media, repartidos en 45,92 euros en cea para dúas; 11,35 en dous cócteles; 8,73 para taxi e 15 para dúas entradas de cinema.

A Coruña colócase como a segunda máis cara na Comunidade galega, con 92,93 euros, dos cales 52,5 son para a cea; 15,7, para dous cócteles; 7,73 euros para taxi e 17 para dúas entradas de cinema.

Pola súa banda, Lugo encabeza a lista en Galicia cunha media de 96,89 euros; deles 57,46 para a cea; 15,53 para dous cócteles; 9,5 para taxi; e 14,4 euros para dúas entradas de cinema.

Deste xeito, segundo Kelisto.é Ourense ocupa o posto décimo terceiro entre as capitais de provincia máis económicas. En cambio, Lugo ocupa a décima posición entre as localidades máis caras e A Coruña, un posto intermedio (17).

CEA PARA DÚAS

Segundo os datos analizados, Pontevedra é a quinta cidade máis barata para pagar unha cea para dúas (37,84 euros de prezo medio), mentres que Lugo é a novena máis cara (57,46 euros).

Ademais, Pontevedra e Ourense figuran entre as 15 cidades máis económicas para tomar dous cócteles no bar dun hotel, con prezos que non superan os 11,5 euros.

Gozar da sétima arte é un plan especialmente caro na Coruña, segundo reflicte esta análise, ao situarse como a segunda cidade co prezo máis caro de dúas entradas de cinema, con 17 euros.

Mentres, Lugo e Pontevedra figuran entre as 10 cidades máis caras para realizar un percorrido en taxi de cinco quilómetros con tarifa nocturna, con prezos por encima dos 9,30 euros.

MEDIA ESTATAL

O custo dunha cita romántica en Toledo é un 30,92 por cento máis caro que a media nacional, o que converte a esta capital na máis cara do país para un plan en parella, seguida de Madrid (+25,81%), e Zaragoza (+22,09%).

Pola contra, Zamora é a cidade máis barata para unha celebración deste tipo (-29,33%), xunto a Cidade Real (-25,47%) e Logroño (-19,19%)