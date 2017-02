Ferido un home tras sufrir unha descarga eléctrica ao retirar un cable caído en Vilalba (Lugo)

Un home resultou ferido na mañá deste martes no municipio de Vilalba (Lugo) despois de sufrir unha descarga eléctrica ao querer retirar un cable de iluminación pública caído na vía.

Segundo informou o 112 Galicia, o home conducía un camión que, a causa do cable, quedou inmobilizado. Foi nese instante, cando o operario baixou do vehículo para retirar o cable e sufriu a descarga, tras o que caeu ao chan.

Así o relataron efectivos de Protección Civil que se achegaron ao momento tras ser alertados polo 112 Galicia. O suceso ocorreu sobre as 8,30 horas no lugar de Lourixe, en Nete, no municipio de Vilalba.

Pasadas as 8,30 horas deste martes, Urxencias Sanitarias indicou ao 112 Galicia que un médico e unha ambulancia dirixíanse a ese lugar para atender a un home que sufrira unha descarga eléctrica nos brazos.

Por iso, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento da Garda Civil e de Protección Civil de Vilalba. Así mesmo, informou o persoal da compañía eléctrica e do Concello. Tras ser tensado o cable, a incidencia quedou liquidada.