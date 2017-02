(AV) CIS.- En Marea baixa dúas décimas en voto e Unidos Podemos mantense como segunda forza coas confluencias

A estimación de voto para En Marea sitúase no 1,4%, dúas décimas por baixo do dato anterior que recibiu a coalición de Anova, Esquerda Unida e Podemos Galicia. Unidos Podemos mantense como segunda forza política, por detrás do PP e diante do PSOE ao sumar os apoios das confluencias galega, catalá e valenciana.

Así se desprende do Barómetro do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) publicado este martes, e recollido por Europa Press, e no que se observa este descenso de dúas décimas en comparación á enquisa de outubro de 2016, cando a estimación directa de voto situouse no 1,6%.

Ademais, segundo o barómetro, En Marea tamén baixa en intención directa de voto. Se en outubro a enquisa outorgoulle un 1,1% de voto directo, agora no barómetro correspondente a 2017 é do 0,8%.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)