TURISMO.- A Coruña, Lugo e Santiago, entre as cidades máis económicas para pasar a noite en febreiro, segundo trivago

A Coruña, Lugo e Santiago de Compostela sitúanse entre as cidades máis económicas para pasar a noite no mes de febreiro, segundo datos do último estudo tHPI de trivago.

O prezo medio dos hoteis españois en febreiro situouse en 100 euros, o que supón un 4% máis que o pasado ano, unha cifra por baixo dos 105 euros de media europea.

En concreto, entre as cidades estudadas, A Coruña (56 euros), Lugo (58 euros), Oviedo (61 euros), Salamanca (62 euros) e Santiago de Compostela (62 euros) resultan ser as máis económicas deste mes.

Pola contra, As Palmas (123 euros), Palma (121 euros), Barcelona (113 euros) e Madrid (105 euros) son as cidades onde é máis caro pasar a noite e as únicas que superan os 100 euros de media.

Respecto da variación anual onde máis baixan os prezos é na Coruña (20%), Cádiz (13%) e Xirona (9%). Mentres, Castelló (37%), As Palmas (23%), Huesca (20%), Vigo (15%) e Badaxoz (15%) son as cidades onde máis se incrementan as tarifas hoteleiras.

En comparación con xaneiro, A Coruña (8%), Oviedo (5%), Huesca (4%), Palma (4%) e Pamplona (1%) baixaron prezos. Todo o contrario, ocorre en Valencia, Santa Cruz de Tenerife e Barcelona que subiron un 15%, 14% e 13%.

ARQUIPÉLAGOS

Este mes os arquipélagos ofrecen os prezos medios máis altos sendo a media das Illas Canarias 161 euros e as Illas Baleares, 112 euros.

Séguenlles Cataluña e Madrid, cunhas tarifas medias de 107 euros e 99 euros respectivamente. No outro extremo atópanse Galicia (61 euros), Asturias (65 euros), e Cantabria (65 euros) como as máis económicas.

Respecto de febreiro de 2016, o aumento de prezos máis pronunciado prodúcese nas Illas Canarias e País Vasco, onde soben un 21% e 9% respectivamente. Mentres, nas Illas Baleares dáse a maior baixada, un 13%. Tamén, as tarifas baixaron Galicia e Cantabria, un 3% en cada destino.

Con respecto a xaneiro, en Cataluña a media subiu considerablemente, un 10%. O maior descenso intermensual dáse en Baleares (-11%).