Detido un mozo de Tarragona con antecedentes por un roubo con forza nun bar en Ourense

Axentes da Policía Nacional detivo a un mozo natural de Tarragona debido a un roubo con forza cometido nun bar da zona de Oira do municipio de Ourense.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado 29 de xaneiro cando o propietario do local, sobre as 5,30 horas, chamou ao 091 para comunicar que vía, a través de cámaras de vídeo vixilancia instaladas no seu establecemento, como dous homes atopábanse no seu interior.

Por iso, axentes da Brigada de Seguridade Cidadá trasladáronse ao lugar, pero non acharon á súa chegada a ninguén no interior, aínda que si observaron que se atopaba forzada a porta lateral de acceso ao comedor. O valor total do subtraído ascende a 293 euros, segundo indican as mesmas fontes policiais.

Despois de indagacións realizadas polo Grupo de Investigación da Comisaría Provincial de Ourense con medios técnicos facilitados polo propietario do bar, como a gravación das cámaras de videovixilancia instaladas para protexer o establecemento por sufrir varios roubos con anterioridade, xunto con xestións practicadas por UDEV, identificouse aos presuntos autores do feito.

Un deles, segundo engade a Policía Nacional, foi localizado na tarde do luns, polo que se procedeu á súa detención como presunto autor dun delito de roubo con forza.

As mesmas fontes policiais explicaron que non foi detido o segundo presunto autor ao atoparse en Barcelona, zona onde residían ata hai pouco os dous identificados e onde lles consta a ambos un "amplo historial delituoso".

ANTECEDENTES

O detido en Ourense é un home de 27 anos natural de Tarragona, ao que lle constan catorce arrestos anteriores, case todos eles na zona de Cataluña. Mentres, o seu cómplice aínda non detido conta con corenta arrestos anteriores.

Tanto ao detido como ao reclamado, as detencións anteriores que lles constan son por feitos similares polos que se practicou esta detención. O home apresado en Ourense pasou a disposición xudicial na mañá deste martes.