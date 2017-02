En Marea ve "inxusto" a intención do Ministerio de Hacienda de aplicar o IVE aos avogados e procuradores da quenda de oficio, posto que "prexudicará" a un servizo que se presta aos beneficiarios da Xustiza gratuíta.

Os deputados de En Marea Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino mantiveron este martes unha reunión co Consello da Avogacía Galega, na Coruña, para presentarlles as iniciativas que trasladarán ao Congreso referidas á aplicación do IVE na quenda de oficio.

Nesta reunión abordouse o cambio de criterio da Dirección Xeral de Tributos de Facenda que declara suxeitas a IVE as actuacións realizadas en quenda de oficio por avogados e procuradores.

En declaracións aos xornalistas antes de entrar na reunión, Yolanda Díaz explicou que as iniciativas presentadas por En Marea baséanse no marco constitucional, que rexe que "o servizo da xustiza debe ser un servizo público e gratuíto" e, ademais, "é un dereito fundamental para garantir a propia tutela xudicial efectiva".

En Marea tacha de "inxusto" o IVE que se pretende aplicar á quenda de oficio e advirte de que "vai servir exclusivamente para prexudicar aínda máis a un servizo que xa está en moi malas condicións" e que, pola contra, tería que "ser atendido con moito mimo" por parte dos poderes públicos.

Para En Marea, este gravame "vai redundar nun prexuízo para o conxunto da cidadanía", segundo sinalaron por parte da formación política.