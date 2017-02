O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, afirmou este martes que o acto que convocou para o fin de semana, e no que estará Susana Díaz, será "unha mobilización masiva" á que asistirán "centos" de alcaldes e alcaldesas do PSOE "de toda España".

Así o manifestou nunha rolda de prensa na que sinalou que devandito acto é unha "convocatoria aberta" a todos os rexedores e rexedoras, así como presidentes de deputacións e concelleiras do PSOE de todo o país, co fin de falar do financiamento das entidades locais e doutras cuestións do ámbito municipalista.

Caballero engadiu que "é un bo momento" para falar deses asuntos e "para que unha persoa moi importante no PSOE" expoña a súa visión sobre a situación dos municipios "desde a súa experiencia e posición como secretaria xeral do PSOE de Andalucía e presidenta da comunidade autónoma máis poboada de España".

Con respecto a quen confirmaron a súa asistencia a ese acto, o alcalde de Vigo evitou concretar nomes, e insistiu en que é "un proceso aberto a todos os que queiran". "Irán moitísimos (alcaldes e alcaldesas), galegos e non galegos, centos de alcaldes, será unha mobilización masiva, algo moi importante", salientou.

A preguntas dos medios sobre se ese acto será o momento no que Susana Díaz anuncie a súa candidatura ás primarias socialistas, Caballero afirmou que non pode falar pola líder do PSOE andaluz pero que, en todo caso, ten "todo" o seu apoio e, "cando chegue o momento", pediralle que presente a súa candidatura. "É un acto de alcaldes e alcaldesas, imos estar escoitando a Susana Díaz. Que o interprete calquera...", aseverou.

ACTOS CON PEDRO SÁNCHEZ E PATXI LÓPEZ

Por outra banda, con respecto ás convocatorias realizadas por outros alcaldes socialistas cos candidatos ás primarias, Patxi López e Pedro Sánchez, o rexedor de Vigo sinalou que eses alcaldes "fixeron moi ben" convidando "a persoas relevantes do partido". "Eu quero a involucración dos alcaldes no PSOE e no devir do PSOE", asegurou.

"Móstrolles todo o meu respecto e aprecio o que fixeron. Gústame que fagan esas convocatorias. Creo que os alcaldes temos que expresar a nosa opinión, non quedar á marxe, convocar foros e escoitarnos entre nós e aos dirixentes do partido", incidiu.