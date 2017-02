A película 'María y los demás' e a serie 'Dalia, a modista' lideran os nomeamentos aos XV Mestre Mateo

A película 'María y los demás' e a serie de televisión 'Dalia, a modista', parten como favoritas na XV edición dos Premios Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual (AGA), para os que contan con 13 e 12 candidaturas, respectivamente.

A Academia deu a coñecer este martes, nun acto celebrado na sede da Sgae en Santiago, os nomes dos candidatos nomeados aos Premios Mestre Mateo na súa edición número 15, que anunciaron os actores María Vázquez e Federico Pérez.

Tras a primeira rolda de votacións do sector, a longametraxe 'María y los demás' parte como favorito a estes galardóns, con 13 nomeamentos, entre elas a de mellor película, mellor interpretación feminina protagonista, mellor interpretación feminina de repartición, mellor dirección ou mellor guión.

A continuación sitúase a serie de televisión 'Dalia, a modista', con 12 opcións de premio, entre as que están a de mellor actriz protagonista, mellor actor de repartición, mellor dirección ou mellor serie de televisión.

Por número de nomeados a estes galardóns tamén destacan a serie 'Serramoura' e a longametraxe 'Cen anos de perdón', con oito cada unha; o filme 'Mimosas', con cinco; e o documental 'Esquece Monelos' e a longametraxe 'Faragullas de Pan', con catro.

Tras esta selección, os membros da Academia iniciarán agora unha segunda rolda de votacións para elixir os gañadores de cada unha das 25 categorías. Os resultados daranse a coñecer na Gala dos Premios Mestre Mateo, que se celebrará o 4 de marzo na Coruña.

A listaxe de candidaturas desta edición estivo formado por 176 obras --5 longametraxes, 25 documentais, 10 series de televisión, 9 series web, 32 programas de televisión, 31 curtos de imaxe real, 8 curtos de animación, 20 anuncios e 36 videoclips--, así como por 171 produtoras e 498 profesionais.

MELLOR PELÍCULA, ACTOR E ACTRIZ

Para facerse co galardón á mellor longametraxe o próximo 4 de marzo, 'María e os demais' enfrontarase a 'Cen anos de perdón', 'Faragullas de pan' e Mimosas'.

Así mesmo, os integrantes da Academia decidiron que 'Dalia, a modista', compita polo premio á mellor serie de televisión con 'Era Visto', 'Nós' e 'Serramoura'. Do mesmo xeito, o mellor programa de televisión decidirase entre 'Buscando Ardebullo', 'Deportes imposibles' 'Land Rober Tunai Show' e 'Zig Zag Diario'.

Os candidatos a levar o Mestre Mateo ao mellor actor protagonista nesta edición son Federico Pérez, por 'Era Visto', Luís Tosar, por 'Cen anos de perdón', Miguel Ángel Blanco, por 'Serramoura', e Monti Castiñeiras, por 'Sicixia'.

Pola súa banda, o premio á mellor actriz protagonista decidirase entre Barbara Lennie, por 'María e os demais', María Mera, por 'Dalia, a modista', María Vázquez, por 'Augasquentes', e Marta Lado, por 'Sicixia'.

En canto aos actores de repartición, están nomeados Alfonso Agra, por 'Serramoura'; Antonio Durán 'Morris', por 'Pazo de Familia', Monti Castiñeiras, por 'Serramoura', e Xoan Forneas, por 'Dalia, a modista'. Finalmente, o premio á mellor actriz de repartición irá para Beatris Serén, por 'Pazo de Familia', Carmen Méndez, por 'Pazo de Familia', Covadonga Berdiñas, por 'Dalia, a modista', ou María Vázquez, por 'María e os demais'.

Os nomeados ao premio ao mellor comunicador de televisión son María Solar, por 'A Revista Fin de Semana', Roberto Vilar, por 'Land Rober Tunai Show', Rodrigo Vázquez, por 'O país máis grande do mundo', e Xosé Barato, por 'Desafío nos fogóns'.

AS FAVORITAS COMPITEN TAMÉN EN DIRECCIÓN

As dúas pezas favoritas nestes premios compiten tamén na categoría de mellor dirección, á que están nomeadas Giselle Llanio, por 'Dalia, a modista', e Nely Reguera, por 'María e os demais'; así como Oliver Laxe, por 'Mimosas' e Daniel Calparsoro, por 'Cen anos de perdón'.

En canto ao galardón ao mellor guión, compiten Jorge Guerricaechevarría, por 'Cen anos de perdón', Manane Rodríguez e Xavier Bermúdez, por 'Faragullas de pan', Nely Reguera, Diego Ameixeiras, Eduard Soa, Valentina Viso e Roger Sogues, por 'María e os demais'; e Oliver Laxe e Santiago Fillol, por 'Mimosas'.

En dirección de fotografía están nomeados Aitor Echeverría (María e os demais), Jaime Pérez (Esquece Monelos), Josu Inchaustegui (Cen anos de perdón) e Suso Bello (Dalia, a modista); mentres que en dirección de arte son candidatos Andrea Pozo (María e os demais), Ángel Amaro (Serramoura), Juan Pedro de Gaspar (Cen anos de perdón) e Suso Montero (Dalia, a modista).

Segundo decidiron os integrantes da academia, o premio á mellor dirección de produción debaterase entre Concha Fontenla (Dalia, a modista), Felipe Lage Coro e Rafael Álvarez (Mimosas), Paula Fernández (Serramoura) e Sergio Frade (María e os demais); e o de mellor montaxe entre 'María e os demais', 'Cen anos de perdón', 'Esquece Monelos' e 'Faragullas de pan'.

DOCUMENTAIS E CURTAMETRAXES

No ámbito dos documentais, optan aos Mestre Mateo 'A Seara', 'Esquece Monelos', 'Manuel María. Paixón de Palabra e Terra' e 'Pelegrinaxes'.

Así mesmo, os nomeados na categoría de mellor curtametraxe de imaxe real son 'As vacas de Wisconsin', 'Einstein-Rosen', 'Lurna' e 'Quinta Provincia'. No campo da curtametraxe de animación optan a un galardón 'Actividade cinexética', 'Cartas a superman', 'Decorado' e 'The magic oven'.

'A cidade', de Magín branco e Uxía; 'Cedeira', de Guadi Galego, 'Drop', de Skygaze, e 'Restos dun naufraxio', de Igloo, están nomeados na categoría de mellor videoclip; e o mellor anuncio seleccionarase entre 'Abanca, imposible sen ti', 'Beard Mourning', 'Cambados, feito a man' e 'Cando chega ou inverno'.

No apartado de series web, compiten aos XV Mestre Mateo 'Dalle jas!', 'A viaxe', 'Galicia Crime' e 'Mamá pon a webcam'.

OUTRAS CATEGORÍAS

Pechan estes premios o galardón á mellor realización, á que optan Gael Herrera Batallán e Lautaro Herrera Batallán (Que Casas!), Gaspar Broullón (Deportes Imposibles), José Villaverde (Land Rober Tunai Show) e Teo Manuel Abad (Verbenalia).

A mellor música orixinal decidirase entre 'Dalia, a modista', 'Augasquentes', 'María e os demais' e 'Esquece Monelos'; mentres que o mellor son será para 'Serramoura', 'Mimosas', 'Dalia, a modista' ou 'María e os demais'. Estas dúas últimas pezas tamén competirán na categoría de mellor vestiario, xunto a 'Cen anos de perdón' e 'Urxencia cero'; e no de mellor maquillaxe e barbaría, xunto a 'Serramoura' e 'Faragullas de pan'.