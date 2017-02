O Chuvi incorpora ao servizo de medicamento nuclear un novo equipo tecnolóxico para detectar lesións con máis precisión

O servizo de medicamento nuclear do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), situado no Hospital do Meixoeiro, puxo en funcionamento unha nova tomogammacámara SPECT-TC que permite localizar anatomicamente e con maior precisión a orixe das lesións.

Tal e como informou o Servizo Galego de Saúde, este equipamento tecnolóxico consiste nun sistema híbrido que permite fusionar a imaxe estrutural ou anatómica do escáner coa imaxe funcional da gammagrafía.

Con este equipo, que ten tomografía computarizada (TC) incorporada, conséguese "un gran beneficio para a interpretación das exploracións", explicou o xefe do servizo, Luís Campos. O novo equipamento súmase a outras dúas tomogammacámaras e un PET/TC.

A especialidade de medicamento nuclear utiliza isótopos radioactivos para obter imaxes e diagnosticar e tratar enfermidades, entre as que se inclúen patoloxías cardíacas, neurológxicas, endocrinolóxicas, renais e do aparello locomotor. O pasado ano esta unidade realizou 15.361 procedementos terapéuticos.