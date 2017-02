Rural.- A Xunta busca estender unha franxa para que a praga da pataca non chegue a zonas produtoras

A Xunta traballar para estender unha franxa coa que "protexer" ás zonas produtoras de pataca -como poidan ser Bergantiños e A Limia- da praga da polilla guatemalteca que se estende por zonas de autoconsumo na Mariña Lucense e Ferrolterra.

Diso informou a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que admitiu que "non vai ser un traballo fácil" controlar o autoconsumo nas zonas afectadas pola praga da pataca, pero confía na colaboración dos concellos e apela á vontade da xente do rural, "aínda que poida chocar e ás veces non o entendan, ao final acatarán a decisión".

Así, tense "delimitada" o que é a zona afectada, pois a Xunta informou de que a súa incidencia afecta a 31 municipios do Norte da Coruña e a Mariña Lucense, que é "por onde se cre que entrou" a praga.

Por iso, a conselleira valora a colaboración dos alcaldes destas zonas para informar a aqueles que plantan pataca para autoconsumo "non se realice un traballo para despois ter que destruílo". Un traballo de información que pasa por recomendar que non procedan á plantación.

Todo iso, á espera da publicación do decreto do Ministerio de Agricultura -a conselleira agarda que "non tarde máis dun mes"- polo que se prohibirá a plantación de pataca en zonas afectadas, e no que se prevé inclúanse indemnizacións a quen sementase e teña que levantar a plantación.

Así mesmo, a Consellería de Medio Rural deberá habilitar un "sistema preciso" para que se alguén realiza unha plantación "procédase á súa retirada". Dado que se obrigará a levantar, "non ten sentido gastar na sementeira" e en traballo.

"A ÚNICA VÍA É DEIXAR DE PLANTAR"

Neste sentido, Vázquez defendeu o traballo da Xunta nos dous últimos anos desde que apareceu o primeiro caso da praga en 2015, que inclúe a colocación de trampas e realización de estudos.

Por agora a única conclusión é que "non existe" ningún tipo de medida fitosanitaria para combater a polilla guatemalteca, e "a única vía é deixar de plantar nesas zonas e queimar o que xa existe, como xa se fixo o pasado ano".

Respecto diso, sinala que se realiza un único decreto a nivel ministerial porque afecta a varias comunidades, xa que procede de Canarias, en Galicia entrou pola Mariña Lucense e "avanza", mentres que se detectou en diversos municipios asturianos.