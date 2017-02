O BNG actualizará os seus principios e estatutos para “seguir sendo a casa común do nacionalismo”

O Bloque Nacionalista Galego actualizará os seus "principios e estatutos" na XVI Asemblea Nacional que celebrará os días 25 e 26 de marzo co obxectivo de "seguir sendo a casa común do nacionalismo" galego.

Goretti Sanmartín e Rubén Cela | Fonte: Europa Press.

Nunha rolda de prensa celebrada en Santiago, o secretario de Comunicación do BNG, Rubén Cela, e a responsable de Organización, Goretti Sanmartín, explicaron que leste mesmo martes o Bloque remitiu aos membros do Consello Nacional un borrador coas teses que serán debatidas o 18 de febreiro nunha reunión deste máximo órgano de decisión entre asembleas.

Estas consideracións, que posteriormente serán trasladadas ás asembleas locais antes do seu debate final na XVI Asemblea Nacional, segundo destacou Rubén Cela, "son unhas teses nada convencionais" e que resultan do proceso de participación interna 'Adiante' iniciado hai un ano, no que interviñeron "unhas 1.800 persoas" e das que "máis de 600 non eran militantes".

Neste sentido, o responsable de Comunicación da Executiva detallou que inclúen unha "reactualización" analítica, organizativa e de principios. Así, en primeiro lugar, o Bloque "actualiza a súa visión do que ocorre no Estado español e no resto do mundo" como "organización política non estática" que considera "imprescindible facer unha boa lectura do estado das cousas para acertar no diagnóstico".

En segundo lugar, abordan unha "reactualización" organizativa que inclúe a redacción duns novos estatutos que, conforme subliñou Goretti Sanmartín, situará ao Bloque entre as formacións políticas máis avanzadas en materia de transparencia ou de recoñecemento da pluralidade interna. Tamén contempla unha nova carta de dereitos e deberes dos militantes, así como "instrumentos para facer do BNG unha organización política "máis operativa e con maior incidencia social".

Ademais, en canto aos principios, as teses que serán debatidas no Consello Nacional e nas locais antes da XVI Asemblea Nacional reafírmanse "os principios fundacionais" de Riazor, que datan de 1982 e que describen a Galicia como "unha nación que ten dereito á autodeterminación, ao pacifismo ou a unha economía autocentrada". A todos eles, tal e como destacou Cela, engádense "cuestións que xa formaban parte da práctica cotiá do BNG pero que non estaban incluídas nestes principios", como a "loita por un modelo de desenvolvemento sustentable ou o laicismo".

MOVEMENTO "SOCIOPOLÍTICO"

A maiores desta "reactualización" analítica, organizativa e de principios, o borrador que se someterá a debate define ao Bloque como un "movemento sociopolítico" ante a "necesidade de incorporar a transversalidade como vector fundamental da política que se fai no día a día".

O documento, así mesmo, aborda o deseño dunha "folla de ruta", a 'Estratexia Avanza', que establecerá unha "planificación detallada con obxectivos concretos" en distintos ámbitos de traballo desde o ano 2017 ata 2020. Así, entre outras cuestións, o Bloque expón seguir defendendo un modelo económico baseado no sistema de concerto, unha banca pública galega ou un poder xudicial propio.

Tamén dá un novo papel á comisión de garantías que, ademais de atender ás cuestións vinculadas con expedientes disciplinarios ou conflitos, "terá que velar para que se executen os acordos da XVI Asemblea Nacional", tal e como subliñou Gorretti Sanmartín.

Ademais, marca como obxectivo conseguir que Galiza Nova teña "unha maior referencialidade pública" e regula o papel dos simpatizantes para que poidan participar nas decisións do Bloque Nacionalista Galego.

ANA PONTÓN

Por outra banda, preguntada polo papel que a próxima Asemblea Nacional outorgará á actual portavoz nacional, Ana Pontón, tendo en conta que as conclusións do proceso 'Adiante' avogan por que a nova etapa debe virar arredor dela, Goretti Sanmartín considerou "absolutamente indiscutible" que é "unha figura á alza" significante do "novo momento político do BNG".

Respecto diso, engadiu que este "novo momento político" tamén inclúe "unha renovación de figuras e de persoas" como as que forman parte do novo Grupo Parlamentario do BNG na Cámara galega ou nas bases da formación á que, conforme destacou Cela, "acábanse de afiliar unhas 400 persoas" de forma individual así como a colectiva da Fronte Obreira Galega (FOGA).