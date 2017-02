A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, apelou este martes ao "consenso" para pechar entre todos os grupos con representación no Parlamento "un pacto ambiental" encamiñado a protexer os valores naturais de Galicia e a loitar contra o cambio climático nun momento de "concienciación" da cidadanía. Con todo, os grupos da oposición consideraron que esta nova estratexia chega "tarde".

Nunha comparecencia ante o pleno da Cámara para dar conta das liñas que seguirá o seu departamento ata 2020, Mato salientou que esta será a lexislatura da aposta por "o verde e o azul", as cores que "definen Galicia". "Queremos converternos nun referente ambiental e sustentable dentro da UE", proclamou, convencida das oportunidades económicas, turísticas e de lecer que se abren coa protección natural.

Así, apuntou que a dirección xeral específica deseñará "a estratexia propia" para "fixar as liñas de actuación a longo prazo". En paralelo, redactarase un plan de sustentabilidade e economía circular e crearase unha ferramenta para calcular a pegada ecolóxica de Galicia.

Outras medidas que avanzou en materia ambiental son a posta en funcionamento "no primeiro trimestre" dunha rede galega do seis Reservas da Biosfera, o incremento do territorio incluído na Rede Natura, a conclusión do plan de saneamento das rías (con 131 millóns de euros ata 2020) e a apertura dun observatorio sobre o estado dos ríos.

Ao fío diso, tras anunciar unha actualización da Lei de patrimonio natural e unha norma "ambiciosa" contra os malos tratos e o abandono animal --que a Xunta aprobará "este mes"--, a titular de Medio Ambiente avogou por "potenciar o pacto local da auga" a través dun convenio coa Fegamp e o catro deputacións relativo á colaboración financeira e técnica en materia de depuración e saneamento.

Finalmente, destacou a "eficiencia" de Sogama, anticipou a fusión de Meteogalicia co Laboratorio de Medio Ambiente para crear o Centro Tecnolóxico do Medio Ambiente e ratificou o seu compromiso cun urbanismo "responsable" e coa protección da paisaxe.

CHEGA "TARDE"

Enfronte, os portavoces na materia dos distintos grupos da oposición --BNG, PSdeG e En Marea-- cuestionaron que agora a Xunta decida tomar medidas contra o cambio climático, oito anos despois da chegada de Alberto Núñez Feijóo a San Caetano.

"Chegan máis tarde que o primo de Rajoy", ironizou Antón Sánchez, de En Marea, mentres o nacionalista Luís Bará propuxo que, para loitar contra o cambio climático, modifíquese a política enerxética pondo fin ao "veto" ás renovables.

Pola súa banda, a socialista Patricia Vilán lamentou, do mesmo xeito que o representante do Bloque, a política de "eslóganes" da Xunta, pois "desde 2008" non tivo tempo de redactar o plan de protección do lobo aínda que segue anunciando medidas.

Ademais, do mesmo xeito que o resto de portavoces, censurou o modelo de Sogama, que Antón Sánchez vinculou directamente co "negocio" de Gas Natural Fenosa e Luís Bará considerou "un auténtico sumidoiro de diñeiro público".

Tamén Vilán e Sánchez coincidiron ao criticar os escasos fondos cos que conta a Consellería de Medio Ambiente, ata o punto de que a socialista considerou que o é "de cuarto de ambiente". Finalmente, Bará requiriu que se prohiban as corridas de touros.

"DIÁLOGO"

Enfronte, o deputado do PPdeG Gonzalo Trenor lamentou que a oposición acudise ao pleno con "un guión preescrito" e sen ter en conta as medidas propostas pola conselleira e as súas apelacións ao diálogo.

Tamén no diálogo incidiu Beatriz Mato a súa quenda de peche do debate, despois de recalcar o seu compromiso de "protexer" aquilo que fai "única" a Galicia nun momento "crave" para o desenvolvemento sustentable.