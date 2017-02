A produtora do programa 'Land Rober', da TVG, contactou con dous veciños de Friol, da parroquia de Seixón, e outros dous de Guitiriz, da parroquia de Pedrafita, para acudir ao programa deste xoves.

A invitación chega tras as protestas de veciños de ambos os concellos polo traslado "forzoso" do un párroco, que leva 12 parroquias do Concello de Friol e dous de Guitiriz, nunha reordenación que levou a que uns 500 veciños manifestásense o pasado sábado ante o Palacio Episcopal da Praza de Santa María.

Unha das veciñas, Vanesa, de Friol, confirmou que unha persoa do programa púxose en contacto co catro veciños por mor dunha pancarta que exhibiron o sábado onde se podía ler: "Señor Bispo, señor Vicario, demostren que teñen corazón. Hai que ser legais". E é que "hai que ser legais" é a frase coa que finalizan 'Os Gorrillas', sección de 'Land Rober', as súas sketches.

A veciña asegurou que irán ao programa "sen intención de ofender a ninguén", e que, na medida na que lles permitan participar, exporán as súas reivindicacións e por que se opoñen á marcha do cura José Ramón Pérez.

De feito, apuntou que, se llo permiten en 'Land Rober' cantarán a canción que leva por título 'Don Ramón' e que utilizan nas distintas mobilizacións nas que participaron os veciños de ambos os concellos para frear a marcha do párroco.

A letra da devandita canción apunta que ao sacerdote quéreo trasladar o Bispo para "enchufar a un amigo" no seu sitio. Na peza pídese que non se materialice o traspaso e advírtese ao Bispo: "Non se faga vostede o xordo, rogámoslle que o pense, e déixenos a Ramón, ou non volvemos ao rezo".