Detido un veciño de Pontevedra por subtraer unha bicicleta valorada en 560 euros

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Pontevedra identificaron e detiveron a un individuo de orixe ucraína veciño da cidade do Lérez, de 46 anos de idade, como presunto autor da subtracción dunha bicicleta.

A denuncia presentouse o día 6 na Comisaría Provincial ás 15,00 horas, segundo informou a Policía Nacional, que indicou que o propietario a deixou "perfectamente estacionada" no lugar habilitado para iso e co cadeado posto. A bicicleta, valorada en 560 euros, tiña seis meses.

A Comisaría de Pontevedra indicou que ás 15,20 horas do día 6 recibiuse unha chamada na central do 091 na que se comunicaba a presenza dun individuo nas inmediacións da Praza de Galicia "descalzo e arrastrando unha bicicleta co cadeado aínda posto na roda dianteira".

Os axentes identificaron ao individuo e, tras requirirlle sobre a procedencia da bicicleta, este non puido alegar "ningún dato coherente", aínda que finalmente recoñeceu subtraela.

Por todo iso os axentes detivéronlle por un roubo con forza e fixéronlle entrega da bicicleta ao seu lexítimo propietario.