(AMP) CIS.- En Marea baixa dúas décimas en voto e Unidos Podemos mantense como segunda forza coas confluencias

A estimación de voto para En Marea sitúase no 1,4%, dúas décimas por baixo do dato anterior que recibiu a coalición de Anova, Esquerda Unida e Podemos Galicia. Unidos Podemos mantense como segunda forza política, por detrás do PP e diante do PSOE ao sumar os apoios das confluencias galega, catalá e valenciana.

Así se desprende do Barómetro de Xaneiro do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) publicado este martes, e recollido por Europa Press, e no que se observa este descenso de dúas décimas en comparación á enquisa de outubro de 2016, cando a estimación directa de voto situouse no 1,6%.

Ademais, segundo o barómetro, En Marea tamén baixa en intención directa de voto. Se en outubro a enquisa outorgoulle un 1,1% de voto directo, agora no barómetro correspondente a 2017 é do 0,8%.

Na enquisa realizada en outubro, En Marea mantivo unha estimación de voto moi similar á preelectoral de xuño, cando retivo un 1,7% e sete deputados. Finalmente, o 26J a coalición obtivo un 1,44 por cento dos sufraxios e cinco deputados, un menos que nas eleccións do 20 de decembro de 2015.

DATOS ESTATAIS

O barómetro mantén ao PP como o partido con maior estimación de voto, co mesmo 33% que logrou nas xerais de xuño de 2016, mentres que Unidos Podemos e as súas confluencias suman un 21,7% e repiten na segunda praza, a pesar de que a enquisa se produciu tras estalar a crise interna en Nadal e aínda que o PSOE gaña 1,6 puntos tras o seu tocar chan en outubro e agora chega ata o 18,6%.

A enquisa baséase en 2.490 entrevistas persoais realizadas en 255 municipios de 48 provincias entre os días 2 e 12 de xaneiro, poucas datas despois de estalar a crise en Podemos e a campaña de "Iñigo Así Non" dos afíns a Pablo Iglesias contra o seu número dous, Iñigo Errejón. É tamén a primeira sondaxe do CIS con intención de voto desde que Mariano Rajoy logrou superar a investidura no Congreso e formouse Goberno.

O PP mantense primeiro cunha estimación de voto do 33%, o mesmo porcentaxe que logrou nas xerais do 26 de xuño de 2016, pero 1,5 puntos por baixo do seu dato da enquisa de outubro, cando marcou o seu mellor rexistro do ano pasado.

Como ocorreu en outubro, a segunda praza é para a suma de Unidos Podemos e as súas confluencias, que marcan un 21,7%, dous puntos por encima dos votos que cultivaron nas eleccións de xuño. En concreto, Unidos Podemos logra un 13,9%, En Comú Podem achega un 3,8%, a alianza A la Valenciana con Compromís baixa ao 2,6% e En Marea queda no 1,4%.

E a terceira praza é para o PSOE, que rebota desde o 17% que marcou en outubro tras a saída de Pedro Sánchez, que foi o seu peor dato histórico, ata o actual 18,6%. Suma 1,6 puntos pero segue en mínimos históricos. Iso si, a diferenza entre ambas as formacións recórtase e agora Podemos e os seus socios só sacan tres puntos aos socialistas cando en outubro tiñan unha vantaxe de case cinco puntos.

En canto a Ciudadanos, segue na cuarta praza na primeira enquisa tras apoiar a Mariano Rajoy como presidente do Goberno. Iso si, cae catro décimas respecto da enquisa anterior e marca un 12,4%, aínda por baixo do 13,05% que logrou nas xerais de xuño.

VALORACIÓN DE LÍDERES

Doutra banda, a que foi portavoz de En Marea no primeiro período de sesións --agora tomou a substitución Antón Gómez-Reino--, Alexandra Fernández, segue cun grao de descoñecemento por encima do 90 por cento no conxunto do Estado, xa que é do 91%. Quen a coñecen e ponlle nota, déronlle un 2,95 de media, case un punto menos que a cualificación que obtivo no barómetro de outubro (3,88).

Pola súa banda, na lista de líderes emerxe o presidente da xestora do PSOE, o asturiano Javier Fernández, que se sitúa como o mellor puntuado de entre as formacións de ámbito estatal. Os enquisados danlle unha nota media de 4,12 puntos, aínda que é verdade que só lle valora un 20% e que é un descoñecido para sete de cada dez entrevistados.

En xeral, a táboa encabézaa agora o portavoz de Compromís, Joan Baldoví, cunha nota de 4,22 puntos, seguido de Xavier Domènech, de En Comú, con 4,13. Detrás de Fernández aparecen Alberto Garzón, de EU, con 4,02; Albert Rivera (Cs), con 3,56 puntos; o presidente Mariano Rajoy, con 3,1; e Pablo Iglesias, de Podemos, con 2,87 puntos.