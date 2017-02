Rural.- A Xunta creará unha unidade de asesoramento para que explotacións que pechan traspasen terras e instalacións

A Consellería de Medio Rural creará unha unidade de asesoramento para impulsar o traspaso de base territorial e instalacións entre explotacións de leite e carne que finalicen a súa actividade --en especial por xubilación do titular-- e as activas que buscan ser máis rendibles.

Así o avanzou este martes a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, tras unha reunión coa interprofesional láctea (Inlac) en Santiago de Compostela para analizar a situación do sector.

En concreto, este órgano levará o nome de Unidade de asesoramento e xestión de explotacións, que funcionará como ente transversal na Consellería con persoal do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), así como a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) a través do Banco de Terras.

Precisamente, a pasada semana coñeceuse que 2016 pechou coa perda de 615 produtores lácteos en Galicia, o que a Xunta achaca en boa parte a xubilacións dos seus titulares.

De tal forma, esta unidade de asesoramento buscará a intermediación entre particulares en favor da "substitución xeracional" para que as explotacións activas aproveiten a bagaxe de granxas que botan o peche. Así, mediará para dar seguridade xurídica á venda ou aluguer de superficie útil agraria, así como de instalacións e equipos.

TRANSPARENCIA E SUSTENTABILIDADE

Por outra banda, a conselleira de Medio Rural reiterou a importancia de centrarse nas marxes de beneficios das explotacións lácteas para conseguir unha maior "sustentabilidade", a través dunha "remuneración digna".

Neste sentido, incide na importancia da "transparencia" na cadea de valor que achegarán a posta en marcha dos decretos de cesións --con información das compravendas entre produtores, industria e distribución--, así como no de orixe.

Sobre o decreto de cesións, Vázquez reclama de novo que as comunidades poidan ter acceso aos datos dos que dispoña o Ministerio. No tocante ao decreto de orixe, cre que o consumidor ten dereito a saber de onde proceden os produtos, e considera que se debe "comezar" na súa posta en marcha no leite líquido, que é o que máis se produce en Galicia.

INLAC: O ACORDO LÁCTEO "PÓDESE PERFECCIONAR"

Pola súa banda, o presidente da Inlac, José Armando Tellado, tamén cre necesario avanzar na transparencia, e que se coñezan tanto os contratos dos produtores coas industrias, como das industrias coa distribución. Ademais, puxo en valor que Galicia é "extremadamente importante" no sector lácteo español.

Sobre o acordo lácteo asinado en setembro de 2015, o responsable da Inlac recoñece que "se pode perfeccionar", pero considera que está a funcionar en cuestións como as sancións impostas pola venda a perdas. De feito, nega a existencia de prácticas de 'dumping' na actualidade.

Así mesmo, tanto Tellado como Vázquez chamaron a atención sobre a caída do 5 por cento no consumo de lácteos en España o pasado ano, e coinciden na necesidade de campañas para fomentar o seu consumo.