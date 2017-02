En Marea pregunta polos prazos para a construción dunha nova comisaría en Lugo

O deputado de En Marea Miguel Anxo Fernán Vello presentou unha batería de preguntas ao Goberno para coñecer os prazos e a dotación orzamentaria para a construción dunha nova comisaría para Lugo.

Nunha rolda de prensa este martes en Lugo, Fernán Vello informou de que En Marea tamén preguntou pola aprobación do proxecto e os plans para proceder á súa execución.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, propuxo ao ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, a localización da nova comisaría no antigo Hospital Xeral, aínda que non concretou datos sobre os prazos e as partidas orzamentarias.

"Estamos de acordo con esa localización, esta reivindicación dunha nova comisaría é un clamor social en Lugo, cremos que é necesario dar resposta a estas peticións, pero barállanse dotacións que non chegan a executarse", lamentou.

O deputado tamén informou de que o Ministerio de Fomento rexeitou a proposta de En Marea de construír dúas pasarelas peonís en Lugo, unha na contorna do campo de fútbol Anxo Carro e outra no polígono industrial das Gándaras.