A eurodeputada galega Lídia Senra (AGEe), integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), reivindicou en Bruxelas a "soberanía alimentaria", é dicir, "o dereito dos pobos" a "decidir" as políticas agrarias e alimentarias, sen prácticas de 'dumping' por parte de terceiros países.

Tamén reclamou o dereito dos gandeiros de cada país a producir os alimentos "básicos" para os seus pobos. Así o defendeu na xornada 'Soberanía alimentaria dentro da nova Política Agraria Común', na que participou como moderadora.

Durante o primeiro panel da xornada, no que tamén interveu como relator a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, Senra destacou a importancia de que as forzas políticas de esquerda sitúen no centro do debate "a soberanía alimentaria e a PAC".

"Creo que a PAC ten que ir moito máis alá de reducirse, como sempre pasa, a que na Comisión só debátase sobre as axudas e sobre como se vai a distribuír o diñeiro. Iso é importante, pero primeiro hai que definir que política agraria e alimentaria queremos e despois falar de canto diñeiro necesitamos para aplicala", aseverou.

CIFRAS "ALARMANTES"

Pola súa banda, Vilalba fixo un repaso de cifras e situacións "alarmantes" na actualidade.

A secretaria xeral do SLG reclamou "prezos xustos e ingresos dignos" para os produtores agrarios co fin de "atallar situacións de fracaso vital" como as que se dan, remarcou, no sector lácteo.

"Temos unha política agraria errática", denunciou, antes de alertar que se camiña cara á "destrución das pequenas e medianas explotacións.

Na xornada tamén interviñeron Geneviève Savigny, do Comité de Coordinación Europea Vía Campesiña; Joris Lohman, membro do Consello Executivo de Slow Food; Gianni Tamino, profesor da Universidade de Padua; e Eva Torremocha, experta en agroecología e investigadora na Universidade Pablo de Olavide.