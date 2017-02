Tribunais.- Fiscal rebaixa a 10 anos a petición de cárcere para o acusado de tentar matar a dúas irmás co seu coche

A Fiscalía de Pontevedra pasou de reclamar inicialmente 18 anos de prisión a rebaixar a petición de condena a 10 anos de cárcere para un veciño de Vilagarcía de Arousa, Juan P.R., acusado de tentar matar a dúas irmás co seu coche.

O representante do Ministerio Fiscal, Juan Carlos Aladro, entende que cabe unha atenuante tras comprobar que o acusado padece un trastorno mixto da personalidade que afecta "lixeiramente" á súa capacidade volitiva, o que provoca que responda de forma "impulsiva" a certos actos.

Os especialistas do Instituto de Medicamento Legal de Galicia (Imelga) insistiron en que isto non lle impide "saber o que fai" e comprender as consecuencias dos seus actos.

Tamén os avogados que exercen a defensa, Eloy Artime e Carmen Ventoso, decidiron modificar o seu escrito de acusación inicial para pedir ás maxistradas que teñan en conta a circunstancia atenuante de arrepentimento espontáneo.

Durante o xuízo celebrado este martes na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, tanto o fiscal como a acusación particular, sostiveron que o acusado atropelou a estas dúas mulleres co seu coche á mantenta para acabar coas súas vidas, pero el sostivo que non o fixo con intención, senón que as levou por diante sen saber que eran elas e por accidente porque "ía cegado polo sol". Unha circunstancia que os investigadores descartaron durante o xuízo.

O acusado explicou que ese martes do 11 de xuño de 2014 colleu o coche da súa irmá para ir ao xulgado, pero dirixiuse cara á zona da casa dunha das dúas mulleres atropeladas para dar a volta nunha praza próxima.

Tras iso, ía a uns 20 quilómetros por hora cando, sen darse conta, atropelou a dúas mulleres, pero asegura que antes de alcanzalas, non as viu. Si as distinguiu tras darlles co coche, pero non soubo quen eran nese momento.

Tras o atropelo, segundo sostén, que non se parou porque non tiña teléfono para pedir axuda, senón que se dirixiu cara á súa casa para pedir á súa nai que chamase á Policía.

"ESTABA A RIR"

A súa nai non quixo declarar durante o xuízo, pero si prestou testemuño a súa irmá, que estaba en casa nese momento e asegura que el entrou polo portal "gritando e dicindo que chamásemos á Policía, que atropelara a unhas mulleres".

Unha das mulleres arroiadas polo vehículo, M.I.M.C., tampouco viu a quen lle atropelou, pero a súa irmá, M.M.C., asegurou na sala de vistas que si distinguiu ao acusado e, xusto antes de atropelalas, "estaba a rir".

Os peritos de Tráfico indicaron que se produciu un acelerón e un cambio de dirección do vehículo para arroiar ás dúas mulleres que se fai "voluntariamente" e que, ademais, "non se aprecia manobra de freado".

O acusado e unha das súas vítimas, M.I.M.C., eran veciños e tiñan unha mala relación que xa levara á muller a presentar diferentes denuncias, algunha por ameazas de morte, e a varios xuízos de faltas por lesións, ameazas, vexacións inxustas e danos. Pouco antes do atropelo, fora ditada unha orde de afastamento que lle impedía achegarse a ela.