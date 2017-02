José Antonio Riveiro Canosa será presentado este mércores como novo director do ONCE en Santiago de Compostela nun evento que se celebrará a partir das 20,30 horas na Axencia do ONCE na capital galega --rúa Rosalía de Castro, 40--.

O delegado territorial do ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, e o presidente do Consello Territorial do ONCE, Carlos José Fernández Lamigueiro, presentarán ao novo responsable da Organización en Santiago, acompañados polo anterior director, Arturo Parrado Ponte, actual director xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social.

José Antonio Riveiro Canosa (Cee, 3 de febreiro de 1984) é diplomado en Ciencias Empresariais pola Universidade da Coruña e cursou o Ciclo Superior en Administración e Finanzas no I.E.S. Fernando Blanco. Tamén é Master en Asesoría Fiscal e Tributación polo Centro de Estudos Financeiros.

Afiliado ao ONCE desde novembro de 1992, traballou en tarefas de xardinaría no Concello de Cee (2014). Ademais, foi administrativo e responsable de recambios de automóbil en Talleres Noacar, tamén en Cee (2014 a 2016) e de xuño a setembro de 2016 traballou en Ilunion lavandarías, de Santiago de Compostela.

Na capital galega e comarcas, o ONCE conta con 430 afiliados, aos que apoia en materias de formación, educación, emprego, lecer e cultura, deporte ou accesibilidade. Ademais, están adscritos á Axencia do ONCE en Santiago 120 vendedores; 43 deles no termo municipal.

A Axencia de Santiago é o terceiro centro con máis persoal de vendedores de Galicia, despois da Dirección de Apoio de Vigo e a Delegación Territorial de Galicia.