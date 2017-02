O documental 'Cociñando no fin do mundo' gaña a 23 edición do Premio de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro

A longametraxe documental 'Cociñando no fin do mundo', dirixido polo vigués Alberto Baamonde e producida por Esmerarte Industrias Creativas, é o gañador da 23 edición do Premio de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. O traballo foi o mellor valorado polo xurado entre as 33 propostas presentadas.

Da man do Grupo Nove, 'Cociñando no fin do mundo' constrúe un retrato de Galicia que tenta desentrañar, a través da gastronomía, o fráxil equlibrio entre tradición e modernidade nun territorio de contrastes.

O Concello de Lalín destaca que os protagonistas son produtores, cociñeiros e outros profesionais que se debaten entre estas dualidades tratando de impulsar unha cociña de futuro "máis aló dos clichés": a "revolución silenciosa" da nova gastronomía galega.

A película 'Cociñando no fin do mundo' foi estreada no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián o 24 de setembro de 2015 e tamén pasou polo Festival de Cinema de Málaga.

O director, Alberto Baamonde, empezou a súa carreira fai máis de dez anos no mundo da televisión, a música e a publicidade. Na actualidade está a piques de estrear o seu segundo documental, 'O equilibrio dos opostos', con Javier Oleiros como protagonista, e prepara un terceiro sobre o mundo do viño en Galicia 'Vidas e Vides'.

O premio ao mellor traballo xornalístico presentado entre todas as categorías está dotado con 3.000 euros.

'Os MANTEIS DE COTÁN'

O segundo premio, dotado con 1.000 euros, recaeu en 'Os manteis de Cotán', unha serie de 23 entregas monográficas no xornal A Tribuna de Toledo con motivo da capitalidade gastronómica desta cidade en 2016.

O autor, Adolfo de Mingo Lorente (Madrid, 1979), estudou Historia da arte na Universidade Complutense e Xornalismo na Universidade Carlos III de Madrid.

Leva case 20 anos traballando como xornalista cultural, faceta que simultanea cunha dobre vía de investigación como historiador: o patrimonio artístico e arquitectónico do século XVIII e as relacións entre o cinema e a historia da arte. Ten seis libros publicados e desde 2003 é redactor no diario 'A Tribuna de Toledo'.

'A ORELLA DE MUROS'

Na categoría de mellor traballo académico, a opción elixida polo xurado foi o traballo 'A Orella de Muros', proxecto sobre o abalón; un molusco tamén coñecido como orella de mar.

É un traballo realizado por Alejandro Álvarez González, María Aneiros Aneiros, María Barcón Lage e Santiago Cacheiro Requeijo, estudantes do Grao de Xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela.

Os galardoados recollerán os premios no 'Luar' especial do cocido, que se emitirá en directo pola TVG o venres 17 de febreiro.