Tribunais.- Expulsan de España a un home por vender droga nun pub e condenan a outro a 3 anos de cárcere por trapicheo

O veciño de Pontevedra de orixe estranxeira Mustafá M. deberá abandonar España durante polo menos seis anos a cambio de non ingresar en prisión por vender droga nun pub do municipio, mentres que outro home foi condenado a tres anos de cárcere por trapicheo en Cambados.

Mustafá M. sentou este martes no banco da Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra acusado de vender 0,328 gramos de cocaína no interior dun pub da cidade.

Ademais, ao ser detido tiña no seu poder, ocultos nos seus calcetíns, outros dous envoltorios que contiñan a mesma sustancia; un con 7,738 gramos de cocaína sólida valorados en 756,20 euros na súa venda por dose, e 407,20 euros na súa venda por gramos, e outro con 0,768 gramos de cocaína en po cun valor de 86,67 euros.

Mustafá M. confesou os feitos ocorridos en agosto de 2015 e aceptou ser condenado a dous anos de cárcere. Poderá evitar o ingreso en prisión a cambio de ser expulsado do territorio español durante un período de seis anos.

O acusado chegou a un acordo de conformidade co fiscal da causa, Ignacio Saiz, polo que se reduciu a pena á que será condenado. A Fiscalía pedía inicialmente tres anos e seis meses de prisión e o pago dunha multa de mil euros, pero finalmente reduciuna a dous anos e 865 euros de multa ao ter en conta a circunstancia atenuante de drogadicción.

CAMBADOS

Esta mesma sala da Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu outro xuízo sinalado para este martes mediante outro acordo de conformidade tamén por un delito de tráfico de drogas, neste caso dunha causa procedente do Xulgado de Instrución número 1 de Cambados.

Inicialmente a Fiscalía solicitaba catro anos e medio de prisión e multa de 4.000 euros para un home xulgado por vender sustancias estupefacientes en Cambados. Finalmente a pena foi rebaixada a tres anos de prisión, coa mesma multa.

Tras chegar a esa conformidade, tanto o fiscal como a defensa estiveron de acordo coa suspensión da condena para evitar o ingreso en prisión condicionada a que pase cinco anos sen delinquir.

A Fiscalía tivo en conta a atenuante de drogadicción e que o procesado seguiu un tratamento de deshabituación desde novembro de 2015.

O acusado e o fiscal anunciaron que non recorrerán a sentenza, de modo que a Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra ditará unha resolución condenatoria nos termos acordados por ambas as partes que será firme e non recurrible.