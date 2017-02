O escritor Iván Mourin estará este mércores e xoves en Santiago de Compostela e en Vigo para presentar o seu último libro, 'Descendendo ata o inferno' (Luciérnaga), sobre o lado "máis escuro" de Internet.

Nesta obra, Mourin propón ao lector "unha viaxe" para "descubrir as raíces" do que se oculta na temida Deep Web, unha rede profunda á que non se accede a través de buscadores estándar e que esconde entre o 80 e o 90% da información albergada en Internet.

Nesta rede "paralela" á que os usuarios empregan todos os días, o autor pon sobre a palestra os elementos "estremecedores" aos que poden terse acceso amparándose no "anonimato".

"Traficantes de cadáveres, caníbales, páxinas malditas, vídeos que mostran fantasmas e ovnis, homes do saco modernizados e monstros e misterios que habitan nun mundo virtual tan grande como o noso, e que alcanza a este", apunta o autor, que alerta sobre os elementos que poden atoparse nesta Deep Web.

Iván Mourin, escritor, guionista e criminólogo, é un autor recoñecido entre o público afeccionado ao xénero fantástico e de misterio. Na súa faceta profesional dirixiu dúas curtametraxes: 'Intrusos' e 'Memento Mori', co que gañou, entre outros, o Premio do Público no Festival Internacional de Cinema Fantástico de Sitges en 2014. En 2015 outorgóuselle o Premio Enigmas de Ensaio con óbraa 'Anatomía das casas encantadas'.

O autor estará en Galicia para presentar o seu traballo este mércores en Santiago de Compostela e en Vigo, no Club Faro. O xoves repetirá na cidade olívica.