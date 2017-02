Fiscalía pide dous anos e medio de cárcere para unha parella de Santiago acusada de non pagar produtos téxtiles

A Fiscalía pide dous anos e medio de prisión para cada membro dunha parella acusada de non abonar produtos téxtiles que lles foron servidos para vender nas súas tendas en Santiago de Compostela, así como que abonen á empresa denunciante 56.000 euros.

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago de Compostela, acollerá este xoves, 9 de febreiro, a partir das 10,30 horas, o xuízo por un delito continuado de estafa.

Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, o 6 de marzo de 2014 o representante de Confeccións L. S.L. como franquiciador e a acusada A.M.O.F., sen antecedentes, como franquiciada, subscribiron un contrato para que esta última vendese produtos téxtiles da maca 'D.P.' en Santiago.

A franquía, segundo relata o fiscal, outorgouse unicamente para unha tenda situada no centro comercial As Cancelas, pero A.M.O.F. vendeu produtos de L. tanto nesta tenda como noutra que abriu na rúa Alfredo Brañas, como a través de Internet.

Este negocio explotábao conxuntamente coa súa parella, o tamén acusado M.W.R., sen antecedentes. O fiscal precisa que ela figuraba como empresaria autónoma e arrendadora dos locais comerciais e el como empregado.

Ata novembro de 2014 L. serviu á acusados mercadoría por un valor aproximado de 76.000 euros, que non pagaron, segundo destaca a Fiscalía. Ao non constar que tivesen a intención previa de non pagar, estas cantidades quedan fóra da acusación penal.

ACORDO

En novembro de 2014, segundo o relato do Ministerio Fiscal, os acusados e a prexudicada chegaron a un acordo verbal para seguir servíndolles máis mercadoría mediante pago previo. Así, entre o 15 de decembro de 2014 e o 26 de marzo de 2015 fixeron varias transferencias correspondentes a novos pedidos.

"A partir de aí, e xa directamente coa intención de enganar a L., os acusados seguiron facendo novos pedidos por correo electrónico e íanos acompañando do que aparentaban ser xustificantes de realizar novas transferencias bancarias a través de Ibercaja á conta da prexudicada", segundo o relato do fiscal.

A Fiscalía sostén que se trataba de "pantallazos" do que "aparentaban ser transferencias que, ou ben remitían a L. como ficheiros adxuntos aos seus correos electrónicos, ou ben como corpo integrante dos correos". "Foi o acusado quen se ocupou de remitir as comunicacións e xustificantes torticerios", segundo apostila.

Ata que o departamento administrativo de L. detectou o engano servíranlles entre o 31 de marzo de 2015 e o 15 de setembro dese mesmo ano diversas partidas que individualmente eran superiores a 400 euros e que totalizaban un prezo antes de impostos de 46.521,90 euros, que con IVE suma 56.291,50 euros.