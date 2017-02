Rural.- En Marea pide un plan con medidas urxentes contra a praga da pataca

En Marea demandou, ante o avance da praga da polilla guatemalteca sen que as actuacións decretadas pola Xunta hai case dous anos "haxan grande efecto", que a Administración "avalíe a dimensión do problema" e actúe "de forma inmediata" sobre a comercialización da simiente e a distribución do tubérculo nos almacéns.

"É necesario facer un inventario de todas as plantacións e delimitar correctamente a zona afectada para evitar que a praga se siga estendendo ata as zonas con IXP Pataca de Galicia, onde hai moitas familias vivindo da comercialización deste produto", advertiu a deputada de En Marea na comisión de Agricultura, Paula Quinteiro.

Nun comunicado, En Marea subliña que os agricultores afectados pola praga áchanse nunha situación de "incerteza", pois a día de hoxe "non hai controis sobre as plantacións particulares" e moitas leiras pequenas de produción para o autoconsumo que "non ven recollidas nas medidas implementadas ata agora".

"Hai que intervir na comercialización da simiente, facer controis exhaustivos en almacéns e informar os produtores das medidas de prevención e os riscos", sinalou Quinteiro, para quen "a Consellería de Medio Rural e o Ministerio de Agricultura só dedícanse a sementar dúbidas".

Nesta conxuntura, a formación ve necesaria a "publicación inaprazable" dun decreto por parte da Xunta e a fixación de medidas compensatorias para os produtores. "Estamos ante un problema que pode pór en risco o sector, polo que se require deixar de dar paus de cego e actuar de forma urxente e decidida", resolveu.