Os concursos descenden e as disolucións de sociedades crecen en Galicia no arranque de 2017, segundo Informa D&B

Un estudo da compañía de xestión de risco Informa D&B reflicte que durante o primeiro mes do ano rexistráronse 22 concursos e 290 disolucións en Galicia.

Segundo este informe, os concursos descenden un 49 por cento respecto ao mesmo mes o pasado ano, fronte ao incremento do 4 por cento da media nacional, mentres que as disolucións crecen un 40 por cento na comunidade, por encima do 29 por cento de subida para o conxunto do país.

Construción e comercio son os sectores máis afectados por este tipo de procesos en xaneiro en Galicia, con 5 concursos en cada caso, e 81 e 76 disolucións, respectivamente.

Por provincias, A Coruña suma 11 concursos e 131 disolucións; Lugo, 5 e 38; Ourense, 2 e 25; e Pontevedra, 4 e 96 en cada caso.

Cataluña, con 78 concursos, o 21 por cento do total, é a comunidade que máis rexistra, sufrindo un incremento do 24 por cento. Tres autonomías non contabilizan ningún concurso este mes: Navarra, Ceuta e Melilla, e Galicia é a que máis recorta en valor absoluto, 21 concursos menos.

Madrid, Andalucía e Valencia lideran os datos de disolucións en xaneiro con 943, 723 e 465, respectivamente. Entre o tres supoñen o 52 por cento do total.