O Consello da UVigo aproba os criterios de elaboración da programación docente anual para 2017-2018

O Consello de Goberno da Universidade de Vigo (UVigo) aprobou este martes os criterios de elaboración da programación docente anual para o curso 2017-2018, así como as tarifas das residencias do Castro (Vigo) e As Burgas (Ourense) --que se incrementarán nun 1,6%-- e do complexo residencial concertado Alcai (Allariz) --que se fixa en 110 euros--.

Os criterios de elaboración da programación docente anual acordados na sesión ordinaria celebrada este martes, permanecen "practicamente" sen cambios, "coa excepción, no caso dos graos, de que a docencia en inglés cuantificarase a través do plan de internacionalización". Ademais, na reunión xerouse debate achega do tamaño medio dos grupos.

Así, varios decanos e directores de escolas de enxeñaría censuraron que devandito tamaño "non reflicte a realidade dos centros" e "supón un elevado número de suspensos". No entanto, a vicerreitora de Organización Académica e Profesorado, Ana Graña, sostivo que non é posible reducir os grupos "porque implicaría contratar docentes que --a universidade non pode-- pagar". "Temos que lograr un equilibrio", selou.

Doutra banda, o reitor da UVigo, Salustiano Mato, leu este martes unha declaración institucional de apoio á participación do alumnado no Consello Galego de Universidades, onde actualmente carecen de representación.

En canto ás titulacións sometidas a plans de viabilidade, Mato indicou que a Universidade viguesa traballa na aprobación de "propostas de interese" de face ao próximo curso, e lembrou que "un novo grao poderase solicitar se se suprime outro ou se reduce a matrícula de forma equivalente noutras titulacións".

Finalmente, sobre o Real Decreto coñecido como '3+2', o reitor confirmou que o Ministerio de Educación traballa na súa modificación para que os graos de tres anos sexan títulos novos con competencias profesionais novas, e non "revisións" dos actuais; e sobre a supresión da taxa de reposición, ratificou que tras negociar con Educación, xa traballan con Facenda.