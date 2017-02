Só Galicia e outras sete CC.AA. votaron aos seus candidatos para renovar o TC a 3 días de finalizar o prazo

Só oito comunidades autónomas elixiron xa aos seus candidatos para renovar o Tribunal Constitucional a tan só tres días de que expire o prazo dado polo Senado para presentar as propostas. Outros seis parlamentos autonómicos teñen na orde do día de hoxe, mañá e o xoves a votación para propor aos seus aspirantes a ocupar o catro prazas que quedarán vacantes no TC. Mentres que tres CC.AA. renunciaron a propor candidatos, trátase de Cataluña, País Vasco e Asturias.

A elección dos candidatos do Partido Popular está a ser máis uniforme que as dos propostos polo Partido Socialista. De feito, en boa parte das Cámaras Autonómicas, o PP propuxo como candidatos oficiais ao doutor en Dereito Laboral e catedrático Alfredo Montoya e ao xa maxistrado do TC Ricardo Enríquez, cuxo mandato expira agora.

Mentres que os candidatos oficiais do PSOE só foron propostos polos grupos socialistas en catro CC.AA. --Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia e La Rioja-- no caso da catedrática de Dereito Constitucional e conselleira do Consello Consultivo de Andalucía María Luisa Balaguer e nunha --Madrid--, no caso do exfiscal xeral do Estado Cándido Conde-Pumpido, a pesar de que estes son os dous nomes que a Xestora socialista enviou, xunto cos seus currículos, o pasado 25 de xaneiro aos grupos socialistas dos parlamentos rexionais.

As fontes consultadas explican que as prazas de Enríquez, Montoya e Balaguer serían as pactadas entre socialistas e populares, mentres que aínda falta por elixir un candidato de consenso para o cuarto posto vacante.

Os CC.AA. que xa elixiron aos seus candidatos son: Galicia, Valencia, Navarra, Baleares, Castilla La Mancha, Andalucía, Estremadura e Cantabria. Canarias ten previsto facelo no pleno do parlamento rexional desta tarde.

O Parlamento galego é o único gobernado polo PP no que o candidato será un distinto aos dous oficiais que están a propor os populares no resto de Cámaras autonómicas. Trátase do maxistrado José Manuel Sieira. No entanto, a elección deste realizouse o pasado 27 de decembro cando aínda non había acordo entre o PP e o PSOE sobre as candidaturas. A Cámara galega tamén levará ao Senado a Teresa Cónde-Pumpido como candidata a proposta do PSOE.

O parlamento valenciano tamén elixiu o pasado 25 de xaneiro a dúas candidatas para o TC, xusto unhas horas antes de que chegase o e-mail da Xestora do PSOE cos nomes oficiais. Os valencianos elixiron a unha maxistrada da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza da Comunitat Valenciana (TSJCV) Alicia Millán e á fiscal e portavoz da Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert. A primeira, a proposta do PSPV e Compromís e a segunda, a proposta de Podemos. Os propostos polo PP non saíron adiante, pero eran Alfredo Montoya e Ricardo Enríquez.

Tamén o Parlamento balear e o navarro foron dos primeiros en enviar ao Senado os nomes dos seus candidadatos. No primeiro caso, saíu elixido o catedrático de Dereito Constitucional Oliver Araújo a proposta do Partido Socialista das Illas Baleares. Mentres que no caso do Parlamento navarro, a proposta foi levada á Cámara por UPN. Trátase de Manuel Puído, un letrado do Parlamento foral.

Estremadura elixiu o 26 de xaneiro a Angel Juanes, a proposta do PSOE e a Ricardo Enríquez a proposta do PP, mentres que Castilla La Mancha propuxo a María Luisa Balaguer como candidata socialista e a Alfredo Montoya como candidato popular.

María Luisa Balaguer é a candidata da presidenta da Xunta de Andalucía e tamén foi a elixida no Parlamento andaluz a proposta do PSOE, xunto con Ricardo Enríquez, a proposta do PP. Cantabria votou onte aos seus candidatos. Trátase de Ricardo Enríquez, e a catedrática de Dereito do Traballo pola Universidade de Cantabria, Lourdes López, proposta polo PSOE.

SEIS PARLAMENTOS ELIXIRÁN ANTES DO VENRES

O parlamento de Canarias elixirá hoxe aos seus candidatos que a esta hora non transcenderan. Mentres que Aragón e Castilla-León farano mañá e Madrid, La Rioja e Murcia votarán aos seus respectivos candidatos este xoves.

Os candidatos presentados polo PP e o PSOE nas Cortes de Aragón son Alfredo Montoya e Félix Azón, exvocal do Consello Xeral do Poder Xudicial, que exerceu como maxistrado na Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña desde 1999 ata 2008.

As Cortes de Castilla-León votarán mañá a Ricardo Enríquez e ao Doutor en Dereito pola Universidade de Bolonia e Profesor Emérito da UNED José Manuel Tejerizo (proposto polo PSOE).

O xoves, a Asemblea de Madrid somete a votación as propostas do PP, Ricardo Enríquez e do PSOE, Cándido Conde-Pumpido, mentres que Murcia votará as propostas de Alfredo Montoya e María Luisa Balaguer e La Rioja, tamén terá que elixir entre estes dous candidatos, un proposto por PP e outro polo PSOE, e Ignacio Espinosa, proposto tanto polo PSOE como por Podemos.

Os parlamentos autonómicos terán que enviar as súas propostas antes do venres que é cando expira o prazo dado polo Senado, despois de amplialo en dúas ocasións.