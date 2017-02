A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, anunciou a creación este ano dun observatorio sobre a vivenda e augurou unha "revolución" en materia de transporte e mobilidade, conforme aos plans que o seu departamento prevé pór en marcha esta lexislatura.

Coincidindo coa súa comparecencia no pleno do Parlamento, os portavoces da oposición --En Marea, PSdeG e BNG-- atribuíronlle "pouca ambición" e falaron dun discurso con "moita ferreña para tan pouca pandeireta", de "política de paliativos" e "mirada curta".

Pola súa banda, o PP deu "grazas" á conselleira por "o continuísmo", ao considerar que as súas medidas "están a demostrar os seus beneficios e acaban de ser referendadas nunhas eleccións".

No ámbito da vivenda, Ethel Vázquez explicou que o observatorio que prevé pór en marcha a Xunta terá o obxectivo de guiar a toma de decisións da consellería.

Ademais, apuntou aos plans para fomento da rehabilitación, tamén en centros históricos, e, xa na réplica, asegurou que todas as actuacións xuntas conforman unha "completa política" neste campo.

CRÍTICAS OPOSICIÓN

O deputado de En Marea Marcos Cal, no entanto, cualificouna de "política cosmética e superficial", reclamou máis fondos para garantir o acceso á vivenda e avisou de que os desafiuzamentos "seguen sendo un problema de primeira magnitude" na comunidade, cun cinco lanzamentos diarios, segundo as súas cifras.

"Por moito que o digan, non vai ser o dato que digan vostedes", respondeulle a titular de Vivenda, ao sinalar que a estatística "hai que filtralas" e que non é o mesmo unha vivenda habitual que outro tipo de inmoble.

Pola súa banda, a socialista María Pierres interpretou que "falta ambición" na consellería tras escoitar a intervención de Ethel Vázquez. Ao seu xuízo, "algo está a fallar" cando Galicia, con dúas vivendas protexidas entregadas en 2015 --segundo os seus números--, situouse "á cola de toda España".

Aínda sobre vivenda, a parlamentaria do PSOE fixo un chamamento "a traballar" para que a administración promova vivendas que favorezan a "cohabitación" de modo que sexan "exemplo" para o sector privado.

Luís Bará, do BNG, recibiu o discurso de Vázquez como "un tanto plano" e con "poucas novidades". O nacionalista tamén demandou "máis vivenda pública" e, a modo global, solicitou "outra política de vivenda, activa e non reactiva". "Social e pola equidade", apostilou.

TRANSPORTE PÚBLICO

No campo do transporte público, a conselleira avogou por "adaptalo á realidade actual", e dixo que o Goberno galego ve "como unha oportunidade" o termo das concesións.

Así, reivindicou o "reto" da reordenación e o de "resolver" o problema do transporte no rural, coa implantación de servizos a demanda en 2019 e "aproveitando as sinerxías do transporte escolar". Neste sentido, opinou que "o fácil é non facer nada, como fixo o bipartito".

En paralelo, apuntou ao plan de transporte metropolitano, apelou a que Vigo colabore, e agregou que o programa para que menores de 19 anos poidan viaxar gratis xa conta con máis de 33.000 usuarios.

"Teñen que facerlle fronte a ese cambalache e agora preséntano como unha oportunidade", espetoulle Bará, mentres que Pierres soltoulle que "non ten nada de que presumir" pois "está a facer o que non ten máis remedio que facer" e como "consecuencia" dunha sentenza.

Con todo, para a responsable de Infraestruturas, o que está a facer o Executivo autonómico --mediante a lei de acompañamento aos orzamentos-- é "sentar as bases para coordinar" servizos e tamén "clarificar" cal debe ser o procedemento para a adxudicación.

Vázquez recriminou de novo ao bipartito que en catro anos "non fixo nada" e asegurou que "en seis meses", en 2009, o PP "tivo que resolver" o panorama cunha lei "para dar estabilidade ao sector e garantir o transporte público".

AVE E INTERMODAIS

Noutra orde de cousas, a conselleira, na súa comparecencia, insistiu en que o AVE para Galicia é "irrenunciable", asumindo o novo prazo de 2019 que deu o Ministerio de Fomento, algo que achacou á "parálise" polo "bloqueo" do Goberno central.

"Estaremos atentos a estes compromisos renovados", afirmou, tras citar a mellora da conexión ferroviaria en Lugo, con Ferrol, a variante de Ourense e a de Cerdedo. "Estaremos vixiantes de cando chegue pero aínda máis de como chegue", apostilou, avogando por unha alta velocidade "segura".

En canto ás estacións intermodais, apuntou que a "previsión" é "poder licitar as primeiras fases" das de Santiago, Vigo e Ourense "este mesmo ano", pero incidiu en que son proxectos "que requiren un esforzo colectivo".

Na súa quenda, Marcos Cal avisou de que o grupo de En Marea "segue esperando pola comisión de investigación" sobre o accidente do Alvia en Angrois en xullo de 2013, que provocou 80 mortes e máis dun centenar de feridos.

O portavoz do Bloque no debate, por outra banda, botou de menos que se falase do tren de proximidade e esixiu "exercer as competencias" de Galicia.

AP-9 E OUTRAS VÍAS

Así mesmo, a dirixente autonómica avanzou que en febreiro terá a primeira reunión da comisión bilateral sobre a AP-9.

Despois de que o popular Martín Fernández Prado reivindicase o cumprimento do programa electoral do seu partido, Bará reprochoulle que non o faga neste punto, en alusión á transferencia desta autoestrada.

Por último, entre outras medidas, Vázquez adiantou que leste mesmo mércores iniciarase o proceso de información pública do proxecto de conexión da Vía Ártabra coa AP-9, libre de peaxes.

E en próximas semanas, segundo indicou, tamén se licitará o contrato para a redacción do proxecto construtivo que dará continuidade á autovía da Costa da Morte, comezando por unha primeira fase entre Baio e AC-432, en dirección a Camariñas.