Sada (A Coruña) presentará a Augas de Galicia un convenio para a obra de canalización do Río Maior

O alcalde de Sada (A Coruña), Benito Portela, presentará a Augas de Galicia un convenio para a obra de canalización do Río Maior, segundo informa nun comunicado no que sostén que a obra ten que ser "proxectada e executada" por este organismo.

Nun comunicado, asegura que solicitou unha reunión urxente con este organismo "despois de que, no Parlamento galego, o PP non aceptase a emenda aos orzamentos da Xunta que buscaba a subvención dunha parte do proxecto da obra de canalización do Río Maior", sinala sobre a sesión deste luns.

O rexedor reclama estas obras para evitar que poidan suceder "máis inundacións en Sada", polo desbordamento deste río, e asegura que Augas de Galicia "ten a capacidade técnica e a solvencia necesaria para executar esta obra máis rápido" que o Consistorio.

PRESUPOSTOS DA XUNTA

Ademais, engade que, por ese motivo, o Concello solicitou a inclusión desta obra nos orzamentos da Xunta. "O menos que poidan facer é incluír unha partida para algo tan básico como resolver os problemas dos veciños e veciñas de Sada", engade

No entanto, precisa que o rexeitamento á inclusión da obra como proxecto específico nos orzamentos non impide "a execución desta obra hidráulica pola administración que lle compete que é Augas de Galicia con independencia de que o concello poida conveniar a transferencia dunha parte do seu custo", engade.