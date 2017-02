A Xunta de Galicia saíu ao paso das acusacións do alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen responsabilizou ao goberno galego de atrasar a adxudicación da estación do AVE, e subliñou que a tramitación conxunta desa estación e da terminal intermodal (autobuses) é "a única alternativa" para impulsar eses proxectos mentres o Concello non aproba un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

A través dun comunicado, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta lembrou que, en 2016, o Concello olívico, a Xunta e o Ministerio de Fomento acordaron "abordar conxuntamente" a solución urbanística para evitar o bloqueo causado tras a anulación da PXOM por parte do Tribunal Supremo.

A ese respecto, o departamento de Ethel Vázquez sinalou que o tres administracións estiveron de acordo en impulsar esa actuación como un proxecto conxunto, ao amparo da lei 3/2016 de medidas en materia de proxectos públicos urxentes ou de especial interese.

Así mesmo, a Consellería indicou que, tras o traballo dos últimos meses para "encaixar" o proxecto da estación de buses, a actual estación de tren provisional e o futuro novo centro Vialia (en proceso de contratación por parte de Adif), este departamento autonómico acaba de iniciar o procedemento administrativo para a tramitación conxunta, "inmediatamente despois de recibir a solicitude de Adif respecto diso".