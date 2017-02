Máis de 30 alcaldes e concelleiros galegos participan este mércores en Bruxelas nun encontro da esquerda europea

Máis de 30 alcaldes e concelleiros galegos participan este mércores, 8 de febreiro, en Bruxelas no encontro anual Realpe de representantes locais electos, que organiza o Grupo Confederal da Esquerda Europea Unitaria/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL).

Entre outros, estará a eurodeputada de AGEe Lida Senra, os alcaldes de Salceda de Caselas e A Pobra do Caramiñal, Marcos Besada e Xosé Lois Piñeiro, así como os tenentes de alcalde de Cambados e Ferrol, Constantino Cordal e Álvaro Montes.

Tamén estarán concelleiros dos concellos de: Arbo, Xunqueira de Ambía, As Pontes, Rianxo, A Estrada, Toén, Cangas, Folgoso do Courel, Pereiro de Aguiar, Trives, Cuntis, Noia, Ares, Monforte, Val do Dubra, Oroso e Cabanas.

Todos eles chegaron este martes a Bruxelas, onde realizaron unha visita guiada polo Parlamento Europeo. O encontro do mércores celebrarase de 15,00 a 18,30 horas.