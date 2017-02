Os sindicatos de Pescanova non logran acordar unha posición fronte á empresa na negociación dos convenios

Os sindicatos de Nueva Pescanova celebraron este martes unha reunión na que finalmente non conseguiron acordar unha posición única para negociar coa dirección da empresa os convenios colectivos das plantas de elaboración e frigoríficos do grupo, co que se manteñen CC.OO. por unha banda, e UXT, CUT, CIG e USO, polo outro.

O portavoz de CC.OO. --sindicato maioritario na compañía--, Francisco Vilar, considerou, en declaracións a Europa Press, que "hai espazo para o acordo" e para "salvagardar os dereitos adquiridos polos traballadores que xa están na compañía, manter o poder adquisitivo, mellorar as condicións con emprego estable e de calidade, e xerar emprego".

Así, criticou que os demais sindicatos digan que "non están de acordo" con estas formulacións e "que non é posible ter unidade de acción". "Nós non somos os que rompemos a unidade", subliñou o portavoz, que remarcou que CC.OO. ve "necesario o acordo" e manterá a súa posición de "defender o mellor para o conxunto de traballadores de Pescanova".

Fontes dos outros sindicatos indicaron a Europa Press que trasladarán a súa valoración conxunta sobre a reunión nunha rolda de prensa este venres, aínda que criticaron que CC.OO. fixese as súas propostas e presentounas aos traballadores sen contar nin falar co resto de organizacións sindicais. "Se hai alguén que rompe a unidade son eles", sostiveron.

Neste marco, as mesmas fontes aventuraron que a proposta que presentará a empresa na próxima rolda de negociacións --entre os días 13 e 15 de febreiro-- "vai estar arrimada ao que xa está encima da mesa", a cal rexeitan; polo que, aínda que que afirmaron que lerán a proposta, avanzaron que exporán levar a cabo medidas de presión.

PROPOSTA DE CC.OO.

Vilar explicou que, a pesar de que na reunión deste martes os demais sindicatos "expuxeron que non movían absolutamente nada do que había encima da mesa de negociación" --o que lamentou "profundamente"--, CC.OO. ve "espazo para o acordo" e para "mellorar o convenio".

Así, concretou que expón como base para o acordo salvagardar os dereitos adquiridos polos traballadores que xa están na compañía, e manter a súa poder adquisitivo con subidas equivalentes, como mínimo, ás do IPC "máis unha mellora que pode ir en función dos resultados da compañía".

Ademais, para dotar á empresa da flexibilidade que reclama, o sindicato propuxo establecer en sábados e domingos unha cuarta quenda que permita xerar emprego estable e de calidade, con contratados fixos e directos de Pescanova e non a través de ETTs nin empresas de servizos. Con iso, busca evitar subcontrataciones e que o grupo contrate "persoal propio con condicións dignas".

Así mesmo, sobre as clasificacións profesionais, sinalou que poden chegar a aceptar que sexan "lixeiramente inferiores" nas novas contratacións, pero esixirán que, cando se cumpran uns prazos establecidos, os empregados automaticamente vaian "escalando" ata equipararse ao resto.

Finalmente, Vilar considerou que o conselleiro delegado de Pescanova --co que se reuniron os sindicatos este luns-- "recolleu a luva que tirou CC.OO., e nesa liña quedou de facer unha proposta" na próxima rolda de negociacións. "Valorarémola, e se hai temas que se teñan que seguir mellorando exporémolo, e senón someterémola ás asembleas", dixo.