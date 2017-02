O Servizo Galego de Saúde (Sergas) reafirmouse na súa "total disposición" a colaborar coa Xustiza na causa aberta pola subministración de fármacos da hepatite C pola que están investigados dous altos cargos, que foron chamados a declarar por prevaricación e agora tamén por un suposto delito de homicidio imprudente.

No entanto, o Sergas acusou á parte denunciante, a Asociación Plataforma de Afectados pola Hepatite C, de "tratar de alongar unha vez máis a investigación", esta vez, "pedindo o adiamento das declaracións, inicialmente previstas para mañá (por este mércores), día 8".

Fontes da plataforma explicaron a Europa Press que a primeira citación dos dous altos cargos investigados estaba prevista para o día 8 pero o seu avogado contaba con outras vistas o mesmo día e que, por ese motivo, solicitouse un adiamento. Finalmente as declaracións quedaron para o 22 de febreiro.

O pasado mes de decembro, a Audiencia Provincial da Coruña emitiu un auto no que estimou parcialmente o recurso da Fiscalía, ao que se adheriu a plataforma e acordou que os cargos do Sergas investigados no procedemento aberto pola subministración dos tratamentos aos enfermos afectados por este virus fosen chamados a declarar tamén como investigados por un suposto delito de homicidio en seis do oito casos que inclúe a causa.

Os cargos, que xa foron citados --o 28 de abril de 2016--, son o xerente da área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entón director de Asistencia Sanitaria, e a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.

"TOTAL COLABORACIÓN"

A través dun comunicado de prensa, o Sergas sinalou a súa "total disposición a colaborar coa xustiza co fin de que quede acreditada, no prazo máis breve posible", a actuación dos seus profesionais nos procedementos e protocolos para o tratamento da hepatite C.

Así mesmo, esgrimiu que "grazas ao correcto funcionamento do sistema", que o Sergas subliñou que se seguiu, Galicia "autorizou en tempo e forma baixo criterios estritamente clínicos" un total de 1.137 tratamentos solicitados entre o ano 2012 e 2015. "É dicir, autorizáronse todos os tratamentos que cumprían os requisitos; a peche do 31 de decembro do pasado ano (2016), autorizáronse en Galicia 4.869 tratamentos", agrega o Sergas.

Neste escenario, a Xunta tamén remarca que España é "o primeiro país de Europa" e o "sexto" do mundo en número absoluto de pacientes tratados con novos medicamentos e, neste contexto, "Galicia é unha das comunidades que maior número de tratamentos está a dar, por encima da media do Sistema Nacional de Saúde (SNS)".