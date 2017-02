O PPdeG votou en contra dunha moción en defensa do sector lácteo galego ao entender que En Marea --grupo autor da iniciativa-- e os outros dous grupos da oposición, PSdeG e BNG --que a apoiaron-- só buscaba con ela ou medidas que non se poden aplicar ou "titulares fáciles" e "propaganda".

Deste xeito argumentouno, no pleno do Parlamento, o deputado popular José González Vázquez, en resposta ás demandas que trasladou o parlamentario de En Marea Davide Rodríguez, quen acusou ao Goberno galego e ao central de "incapacidade" nalgúns casos e "complicidade" noutros.

Na súa intervención, Rodríguez subliñou a necesidade de "mediación pública" para que os contratos entre gandeiros e industrias non sexan unha ferramenta de imposición. Neste sentido, avisou de que son precisos "feitos" pois non bastan con "bos desexos e boas vontades".

Respecto diso, denunciou que numerosas explotacións están a cobrar polo leite menos de 15 céntimos, entre 16 e 17, menos de 20, e entre 26 e 27, e que unicamente 2.050, segundo as súas cifras, perciben máis de 29, o que "tampouco lles asegura cubrir custos de produción".

"PROPAGANDA"

Pola súa banda, González Vázquez asegurou que o PP está "na defensa" disto, pero explicou que non pode apoiar puntos como o primeiro, que solicitaba "intervir na cadea do leite e garantir o futuro do sector lácteo galego mediante o pago aos produtores dun prezo sustentable".

En canto á segunda das demandas do texto de En Marea -para fixar uns índices de referencia mínimos para o prezo do leite "como fixeron países como Francia"--, dixo que "non foi así", senón que o que houbo "foi unha negociación".

"No apoio ao sector sempre nos van a atopar", destacou, antes de concluír que o que non farán os populares é apoiar iniciativas "que non favorecen aos gandeiros e o único que buscan é facer propaganda, titulares fáciles" e medidas que, ao seu xuízo, non se poden levar a cabo.

PSdeG e BNG

Pola súa banda, o socialista José Manuel Pérez Seco resaltou que é fundamental que se remunere aos donos das granxas "con prezos xustos" e que cubran "polo menos" os custos de producir o leite, mediante medidas para evitar o peche das mesmas -leste era o terceiro dos apartados da moción--.

Xosé Luís Rivas, 'Mini', polo BNG, denunciou unha situación "dramática" do sector, nunha "indefensión" que, segundo denunciou, o Executivo autonómico "consente". Por iso, chamoulle a sentar con todos os grupos da Cámara e cos axentes implicados para "tomar acordos e actuar".