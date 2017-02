A oposición en bloque no Parlamento de Galicia cargou contra o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por reducir a "deslizamento" de datas o novo atraso e a "mentira sistemática" que sufriron os galegos respecto diso da chegada do AVE á comunidade.

No primeiro pleno ordinario despois do anuncio do adiamento da finalización das obras ata o terceiro trimestre de 2019, En Marea, PSdeG e BNG mostraron as súas críticas por mor dunha moción dos socialistas, que esixiron, como mínimo, "un relato verdadeiro" fronte ás "milongas" e a "realidade alternativa" que atribúe ao Partido Popular con este asunto.

No seu discurso, o socialista Abel Losada suspendeu a actuación da exministra de Fomento, Ana Pastor, e reprobou, ademais, que o actual titular do ministerio, Íñigo de la Serna, dixese que acudirá cada tres meses a supervisar as obras.

"Farto" de "posverdades", Losada preguntouse se haberá que ouvirlle "cada tres meses dicindo que todo vai de moito nabo, pero que as obras están paradas, o viaduto do Miño é o que é e o túnel de San Francisco é o que é".

"TOMADURA DE PELO"

Pola súa banda, a deputada de En Marea Ánxeles Cuña criticou igualmente o "baile de datas" e viuno unha "tomadura de pelo", ademais da "crónica dun atraso anunciado".

"É un insulto á intelixencia e un insulto á cidadanía", subliñou, antes de avisar de que o labor do ministro "non é vir cada tres meses" a vixiar.

Por parte do Bloque, Luís Bará recriminou unha historia "interminable de incumprimentos, adiamentos e enganos", pero engadiu que "aquí hai responsabilidades compartidas", en alusión ao PSOE e ao exministro José Blanco.

Así mesmo, pediu ao PP que "non lle bote a culpa a ese suposto bloqueo político porque os anos anteriores estivo a gobernar o Partido Popular e houbo incumprimentos e mentiras".

"BALEIRO CÓSMICO"

Na súa quenda, o popular Martín Fernández Prado replicou que "baleiro cósmico do AVE foi o que crearon Caballero e Touriño", cos que "o AVE acababa en Valladolid".

Ademais, atribuíu o novo atraso ao bloqueo do Goberno central e defendeu que, agora, Da Serna "confirmou os seus compromisos" coa variante de Taboadela, a de Cerdedo e as estacións intermodais.

"Todos estamos cansados deses atrasos", recoñeceu, antes de opinar que Galicia "vai mellor" que outros territorios nos que o AVE tamén está "en construción".

REXEITAMENTO DA MOCIÓN

Fernández Prado pediu a votación da iniciativa por puntos para poder mostrar a súa "firmeza" en canto ás esixencias a Fomento, pero o PSdeG non accedeu e a votación terminou co rexeitamento do texto polo posicionamento en contra do grupo maioritario.

A moción, que incluía varias demandas e sumou parte dunha emenda do BNG, si contou co respaldo de toda a oposición.