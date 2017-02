A oposición pediu, a través dunha iniciativa do PSdeG, que Galicia tome medidas para acabar co copago farmacéutico, ante o que o PP defendeu que é "pequeno" en comparación co que existe noutros países e que foi implantado no seu día como medida necesaria para garantir a eficiencia do sistema.

No pleno do Parlamento, o socialista Julio Torrado expuxo unha proposición non de lei --que se votará este mércores-- que expuña empezar por asumir o custo dos medicamentos para os xubilados con pensións inferiores aos 800 euros.

Ao seu xuízo, o copago farmacéutico é "inxusto, ineficaz e ineficiente", ademais de "absolutamente insensible", polo que defendeu esta proposta como "razoada", ao pedir tamén un calendario de medidas que avance na eliminación do mesmo para os pacientes do Sergas.

O popular Aurelio Núñez Centeno --que avanzou o voto en contra do grupo maioritario-- ha asegurado que os que máis pagan non son os maiores, senón os mozos, e cifrou en menos de 4 euros a media da achega dos pensionistas. Por iso, resultoulle "difícil crer" que esta medida supoña unha "barreira de acceso" aos medicamentos.

CONTRA Os "REPAGOS"

Eva Solla, de En Marea, chamou a acabar con "os repagos", pero tamén "co apartheid sanitario" que impón, ao seu xuízo, o decreto que prevía o copago farmacéutico, así como con "a fragmentación da carteira de servizos comúns do sistema nacional de saúde", porque, na súa opinión, "abre a porta a outros repagos".

Pola súa banda, a nacionalista Montse Prado cargou contra os "repagos" ao ver neles "un auténtico imposto á enfermidade". "Pasa a pagar máis quen máis enfermo estea. É o gran logro do PP", denunciou.