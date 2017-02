Pleno.- PP e PSdeG pactan criterios básicos para o financiamento autonómico, aínda que discrepan na contía para Galicia

Os grupos parlamentarios de PPdeG e PSdeG sumaron os seus votos ao redor duns criterios básicos a defender pola Xunta na negociación do financiamento autonómico, tales como que se teñan en conta as xa históricas reclamacións de Galicia relativas ao custo de levar os servizos a unha poboación dispersa e envellecida. Con todo, non chegaron a acordo no relativo á contía que ha de obter Galicia nin para reclamar un aumento dos fondos.

Por mor dunha moción defendida polo portavoz dos socialistas galegos no Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, pactaron un texto conxunto polo cal o Parlamento demanda á Xunta que defenda criterios de equidade e solidariedade na repartición dos fondos, de estabilidade, de autonomía financeira, de lealdade institucional e de sustentabilidade.

Así, entre case unha vintena de puntos, PPdeG e PSdeG coincidiron en que a razón fundamental para a repartición de diñeiro ha de ser "a cobertura igualitaria das necesidades de gasto" e non a recadación nos distintos territorios e en que se debe crear un fondo de reserva que permita atender as necesidades financeiras nas fases baixas do ciclo.

Tamén concordaron na importancia de reclamar participación nas decisións sobre os impostos nos que se comparten as bases co Estado, como o IVE; e en demandar máis coordinación das autonomías e o Estado á hora de tomar medidas que poidan supor incrementos de gasto ou redución dos ingresos.

Adicionalmente, decidiron demandar conxuntamente á Xunta que defenda en Madrid que o Goberno permita ás autonomías que cumpren cos criterios de déficit unha aplicación máis flexible da regra de gasto, e que as diferenzas no nivel de endebedamento non poden ser a fórmula para decidir a asignación de recursos dentro do novo modelo de financiamento das comunidades.

SEN ACORDO SOBRE A CONTÍA

No que non foron capaces de pechar un pacto PPdeG e PSdeG foi no relativo a pedir un aumento nos fondos do sistema de financiamento autonómico e en establecer o reto de que Galicia debe "manter" o sete por cento actual, como pedía Leiceaga.

Desde o seu punto de vista, iso si sería "un exercicio de galeguidade efectiva", a diferenza das constantes apelacións do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao seu agarimo por esta terra. Non comprometerse neste punto supón, ao seu entender, que se evidencie que a súa "prioridade" é "a paz partidaria".

En fronte, o seu homólogo en filas populares, Pedro Puy, defendeu que Galicia xa saíu "moi ben parada" das bases sentadas na Conferencia de Presidentes e, tras o "certo grao de apoio" ao economista designado para o comité de expertos, pediu non alterar "ese nivel de consenso" alcanzado ao redor de algo tan "fundamental" como o financiamento.

Ademais, Puy Fraga esgrimiu que non se pode esixir "un resultado específico" da negociación dos fondos estatais a repartición entre as autonomías, algo que --ao seu xuízo-- podería ser "mesmo contraditorio".

POSTURA DE EN MAREA E BNG

Os que xa no debate desta moción ante o pleno da Cámara anticiparon a súa negativa a sumarse a ningún acordo ou a negociar unha transacción de propostas foron os portavoces de BNG e En Marea.

No caso dos nacionalistas, foi Ana Pontón quen xustificou a súa postura en que o sistema de repartición dos fondos estatais "nega" á comunidade "o dereito a xestionar os seus propios recursos". "Galicia seguirá perdendo, porque é o mesmo modelo con algúns retoques", augurou.

Fronte a iso, demandou para esta terra "autonomía real" e non quedar relegada a ser "unha xestora dos recursos dos demais". En paralelo, denunciou que entre 2009 e 2014 Galicia perdeu "máis de 10.000 millóns de euros", a diferenza entre o custo dos servizos e as contías recibidas do Estado.

Tamén Villares sostivo que "Galicia non é un concello nin unha deputación, que só ten que xestionar competencias co diñeiro que lle dan". "Queremos políticas propias", incidiu, partidario dun sistema de "facenda federal" en consecuencia con "o carácter nacional de Galicia que recoñece" a Constitución.

E é que, segundo as súas propias palabras, "non cabe autonomía política sen autonomía financeira". Así, do mesmo xeito que Pontón, defendeu que "o mínimo" é que o sistema de financiamento asegure "a cobertura dos gastos" derivados da prestación dos servizos fundamentais.

MODELO "PREXUDICIAL"

Na súa quenda de peche do debate, Leiceaga respondeu ao BNG que o seu modelo é "prexudicial para os intereses de Galicia", pois así o demostran "os datos".

En canto a Villares, explicoulle que o actual en España xa é "un sistema de federalismo fiscal", de modo que atribuíu o seu rexeitamento á súa moción a que non quere "coincidir" co PPdeG e o PSdeG.