Dastis buscará unha solución para os mariñeiros españois que traballaron en buques noruegueses e reunirase con eles

O ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Alfonso Dastis, asegurou que non permanecerá "impasible" ante o problema que afecta a mariñeiros españois que non percibiron ningunha prestación social, a pesar de que durante anos pagaron impostos en Noruega e traballaron en buques noruegueses antes da entrada deste país no espazo económico europeo.

"Asegúrolle que non permaneceremos impasibles a este problema que me preocupa enormemente", manifestou durante o Pleno do Senado deste martes, insistindo en que o Goberno de Mariano Rajoy "ten claro" que vai esforzarse "" por tratar de resolver esta cuestión.

A problemática afecta a uns 12.000 mariñeiros que traballaron en Noruega con anterioridade a 1994, ano no que España e o país nórdico asinaron un convenio para regularizar a situación dos traballadores españois. Pero este acordo non se fixo con carácter retroactivo, polo que aqueles que desempeñaran traballos con anterioridade a ese ano quedáronse sen percibir as prestacións.

Foi unha senadora de Unidos Podemos, a galega Vanessa Angustia, quen levou ao Pleno da Cámara Alta unha interpelación para pedir ao Goberno unha solución para os mariñeiros: "Pídolle que tenda a man e axude aos traballadores deste país", afirmou.

Previamente ao comezo da sesión plenaria, a senadora compareceu ante os medios xunto a Alberto Paz, o presidente da asociación de Ex Mariños 'Long Hope', para esixir a Exteriores a súa implicación neste conflito.

Desde a tribuna de oradores, Angustia pediu a Dastis que fixe "data e hora" para reunirse con esta asociación e que reforce a vía diplomática para "alcanzar un acordo" con Noruega que resolva a situación, entre outras cousas. Pola súa banda, o ministro comprometeuse a realizar as peticións da parlamentaria de Unidos Podemos.

VÍA DIPLOMÁTICA E XURÍDICA

É máis, o ministro asegurou que se as reclamacións pola vía diplomática non teñen bos resultados, desde o Goberno están "dispostos" a probar por vías xurídicas. Respecto diso, sostén que estudará cales son estas vías "para dar satisfacción" ás reclamacións dos pescadores.

Entre o 3 e o 5 de abril próximos o xulgado de primeira instancia de Oslo analizará o contencioso que enfronta aos ex mariños españois co Estado Noruegués. Pero debido a que o proceso pode prolongarse moito, os ex mariños non descartan acudir ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos.

Ante esta posibilidade, Dastis avisou de que desde Europa xa se ditaron sentenzas "desfavorables" en asuntos moi similares ao dos pescadores españois, polo que recalcou que quizá "hai que concentrarse no Consello de Europa". E dixo que unha vez esgotados as canles legais en Noruega, a propia Xustiza Española actuará.

PODEMOS REVISARÁ As ACTUACIÓNS

A pesar dos compromisos do ministro, a senadora dixo esperar que as súas palabras se traduzan en feitos, aínda que lle agradeceu a súa colaboración. Ao seu xuízo, as actuacións por parte do Goberno ata agora non serviron e a mediación con Noruega "non foi contundente".

E recalcou que, a partir de hoxe, desde Unidos Podemos revisarán e estudarán que se cumpren os compromisos adquiridos. "O Goberno debe actuar xa defendendo a estes traballadores", sinalou, incidindo en que "se o traballo diplomático estivese feito" está situación non se estaría dando.

Pero Dastis avisou de que "ofrece máis garantías" unha acción que proveña dos afectados directamente, e non una de "Estado contra Estado": "Na opción Estado contra Estado existe un compoñente fortemente político que pode desvirtuar o fallo final", argumentou.