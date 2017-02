O portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, mantivo este martes encontros co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna e outra co presidente de Adif, Juan Bravo Rivera e a directora xeral de Explotación e Construción, Isabel Pardo de Vera, en relación á chegada do AVE a Lugo.

Tras os encontros, Barreiro ratificou nun comunicado o compromiso que o ministro xa transmitira ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o dos representantes de Adif, co acceso de Lugo á alta velocidade.

Para iso o departamento que dirixe Íñigo de la Serna está a estudar cal é a posibilidade técnica máis adecuada. Neste sentido, o portavoz popular no Senado dixo que "por fin a Alta Velocidade vai ser unha realidade para todos os lucenses e o noso empeño é que se consiga no menor prazo posible".

O portavoz popular ha explicado que a chegada do AVE é un compromiso do Partido Popular, tanto a través do Ministerio como da Xunta de Galicia, que xa converteu a conexión por alta velocidade Lugo-Monforte-Ourense, na súa prioridade número uno.

Barreiro destacou as palabras do ministro, quen xa garantira a Núñez Feijóo que se fará un seguimento detallado para que non se volvan a incumprir os prazos previstos. "Lugo merécese non quedar excluído da conexión con Madrid a través do AVE, o obxectivo é que podamos estar na capital de España ao redor do tres horas", aseverou.

ESTACIÓN DE SARRIA

Ademais, trasladou aos responsables de Adif a súa preocupación pola mecanización dos expendedores de billetes na estación de ferrocarril de Sarria.

Durante a reunión, Juan Bravo Rivera explicou que non se suprimirán postos de traballo e que o único cambio que se vai a producir na estación de Sarria será a automatización da venda.