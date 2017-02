A xustiza paraliza o proxecto de Gas Natural Fenosa de pasar unha liña de alta tensión pola fraga de Catasós

Miles de árbores dunha fraga histórica seguirán amosando a súa maxia e a súa fermosura. A instalación dunha liña de alta tensión de Unión Fenosa ameazaba con destrozar un dos pulmóns verdes e con máis historia de Lalín, a Fraga de Casas Vellas, en Catasós. Pero unha sentenza xudicial acaba de poñer freo a esta situación.

Fraga de Catasós, en Lalín

Gas Natural Fenosa xa tiña todos os permisos, incluídos os da Xunta, para cruzar os postes eléctricos pola fraga e arrasar con 2.000 árbores desta paraxe natural. Eran máis de 20 kms de cable cunha potencia de 132 kw e que, ademais, ían pasar pegados a varios núcleos de poboación.

Pero a oposición veciñal, liderada pola plataforma Salvemos Cabanas, e a de determinados partidos políticos, fixo que este proxecto acabara nos tribunais. Acusaban á Xunta e ao concello do anterior alcalde, o popular José Crespo, de “pregarse aos intereses” das eléctricas. A xustiza deulles, finalmente, a razón, a eles e ao novo concello que se opuxo á obra.

A titular do xulgado do Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra valorou as probas remitidas polo executivo de Rafael Cuiña con informes do Consello da Cultura Galega, o Valedor do Pobo e os testemuños en sala do catedrático en Botánica da USC Javier Guitián. Por unha banda o xuíz entende que tanto Casas Vellas como a Fraga de Quiroga conforman unha única unidade paisaxística, mentres que por outro discute a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada pola Xunta. Tamén indica que debe prevalecer a lexislación ambiental sobre a urbanística.

“Esta noticia supón unha vitoria do pobo de Lalín fronte aos poderes fácticos e a outros”, dixo Cuíña que, felicitou á plataforma Salvemos Catasós e ao conxunto da cidadanía. "Podemos dicir que este goberno e o pobo conseguimos salvar as fragas de Catasós", engadiu.