Maruxa e Coralia, 'As Marías', volven percorrer as rúas de Santiago esta semana grazas á obra 'Voaxa e Carmín'

As irmás Maruxa e Coralia Fandiño Ricart, coñecidas popularmente como 'As Marías' ou 'As dúas en punto', volverán percorrer as rúas da súa cidade, Santiago de Compostela, grazas á obra teatral 'Voaxa e Carmín', que se representará do mércores ao sábado no Teatro Principal.

As actrices Mabel Rivera (Coralia) e Belén Costenla (Maruxa) dan vida nesta comedia teatral a "as dúas mulleres máis famosas de Compostela", as irmás Fandiño Ricart, que achegaron cor nun Santiago dominado polo "gris" dos anos do franquismo e que foron represaliadas tras a Guerra Civil por pertencer a unha familia de militancia anarquista.

Cada día ás dúas da tarde, Maruxa e Coralia saían a pasear polas rúas de Compostela ataviadas coas súas coloridas vestimentas para piropear aos estudantes. Detrás desa historia, inmortalizada na estatua que preside a entrada á Alameda, escóndese a represión franquista e a pobreza que sufriron unhas irmás que sobreviviron "con dignidade" grazas á solidariedade dos veciños de Santiago.

A historia de Maruxa e Coralia chega á súa cidade esta semana grazas ao texto 'Voaxa e Carmín' da escritora Esther F. Carrodeguas, gañadora do Premio Abrente de Textos Teatrias, e baixo a dirección de Xavier Castiñeiras. As representacións terán lugar do mércores ao sábado ás 21,00 horas no Teatro Principal con entradas a 10 euros.

A COR DUN SANTIAGO "GRIS"

Este luns tivo lugar no Pazo de Raxoi a presentación da obra, que leva representándose por varios puntos da xeografía galega desde o pasado verán. No acto estiveron presentes a concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, Marta Lois, a escritora do texto, Esther F. Carrodeguas, o director da obra, Xavier Castiñeiras, e as actrices Mabel Rivera e Belén Costenla.

A estatua de 'As Marías' é un dos puntos máis fotografados da capital galega. De alí, coma se as dúas irmás cobrasen vida grazas ao seu monumento, parte unha historia que, en palabras de Carrodeguas, responde á "xustiza poética e política" de contar a historia "gris" que "se esconde detrás desas cores" cos que vestían unhas mulleres que representaron unha "eterna República que se paseaba cada día ás 2 por Santiago".

Os paseos de Coralia e Maruxa polo Santiago franquista recréanse en óbraa grazas ao traballo de Marcelino de Santiago 'Kukas' e Roi Fernández, que deseñaron unha escenografía desenvolvida a través da videocreación que vai acompañada da música de Milladoiro.

Marta Lois mostrou o seu "orgullo" e o do Concello de Santiago pola chegada á capital galega dunha obra que representa unha oportunidade para "dar voz" ás "estatuas silenciadas" coas que "moitas persoas se sacan fotos" pero que "moi poucos dos que se enganchan do seu brazo saben quen son estas veciñas da cidade".

"MITOS" E "SÍMBOLOS" DE COMPOSTELA

O director da obra, Xavier Castiñeira, resaltou o traballo de documentación previo a iniciar os ensaios, no que recolleron os testemuños dos veciños de Santiago que conviviron no seu tempo coas irmás, así como das "familias" da "rede de solidariedade" que se teceu para axudalas a sobrevivir logo de que, unha vez triunfado o alzamento franquista, boa parte da sociedade santiaguesa dese as costas á familia Fandiño Ricart.

Así, para Castiñeira, Coralia e Maruxa pasaron de ser simples "persoas" a converterse en "personaxes", logo en "mitos" e acabar representado un "símbolo" de Santiago e da resistencia "alegre" á represión da ditadura.

Belén Costenla encarna o papel de Maruxa, a maior das irmás que colorearon a realidade dunha cidade "gris" infestada de "sotanas" e na que "velas pola rúa era un golpe de alegría". "Santiago ten que coñecer esta historia máis aló dunha estatua cunha placa que nin se le", apostilou Costenla.

Pola súa banda, a actriz Mabel Rivera --que representa a Coralia, quince anos máis novo que a súa irmá-- reivindicou a figura dunhas mulleres "enmascaradas" que se "ocultaban a unha sociedade que as estaba agredindo".

Logo de oito meses desde que se iniciasen os ensaios e tras pasar por Rianxo (A Coruña), Ribadavia, A Coruña, Narón (A Coruña), Vigo e Ourense; 'Voaxa e Carmín' chega á cidade de Maruxa e Coralia, "esas mulleres que facían unha representación cada día ás 2 da tarde".