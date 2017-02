Fiscalía pide 4 anos de prisión para o acusado de arrincar parte dunha orella a outro individuo en Santiago

A Fiscalía pide catro anos de prisión para o acusado de arrincar parte dunha orella outro individuo en decembro de 2014 en Santiago de Compostela.

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, acollerá este mércores día 8 a partir das 10,30 horas un xuízo por un delito de lesións contra un home por morder na orella a outro, ao que arrincou parte do lóbulo inferior esquerdo.

A representante do Ministerio Fiscal solicita, ademais da pena de catro anos de prisión, unha indemnización de 6.000 euros para a vítima.

Segundo o relato do Ministerio Público, sobre as 9,00 horas do 1 de decembro de 2014 o acusado, A.V.E., sen antecedentes penais, atopábase no interior da Academia Postal na capital galega e "sen que conste exactamente a causa, pero con evidente ánimo de menoscabar a integridade física do prexudicado, no curso dunha discusión propinoulle unha dentada na orella".

LESIÓNS

A Fiscalía sinala que lle "arrincou parte do lóbulo inferior da orella esquerda", debido ao que necesitou tratamento cirúrxico e reconstrución do lóbulo auricular.

Segundo engade, tardou en curar 102 días, tres dos cales "estivo impedido para as súas ocupacións", e quedáronlle como secuelas "unha cicatriz na orella esquerda de 1x0,5 centímetros" e "unha leve deformidade no lóbulo da orella esquerda".