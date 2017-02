Dous profesores da USC presentarán este mércores o libro 'Médicos y medicamentos: qué nos recetan y por qué'

Os profesores da área de Epidemiología e Saúde Pública da Universidade de Santiago (USC) Francisco Caamaño Isorna e Adolfo Figueiras Guzmán presentarán este mércores, 8 de febreiro, o libro 'Médicos y medicamentos: qué nos recetan y por qué', do que son autores.

Segundo informou a USC, a presentación do libro terá lugar a partir das 11,30 horas no Salón Reitoral de San Xerome, na capital galega.

O volume é o terceiro número da 'Biblioteca de Divulgación. Serie Científica da USC' que codirigen os profesores Jorge Mira e Francisco Díaz-Ferros Viqueira, este último coordinador da edición e que tamén intervirá no acto xunto ao director de Publicacións da USC, Juan L. Blanco Valdés.

A USC indica que a idea da publicación "xurdiu nun contexto de profunda crise económica", no que, segundo abunda, "o importante peso do gasto farmacéutico e a percepción de que parte deste non responde a necesidades reais son, probablemente, os factores que sitúan o consumo farmacéutico no punto de mira dos xestores sanitarios".