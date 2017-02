Tribunais.- Piden seis anos de cárcere para un vigués acusado de abusar sexualmente dun menor de 12 anos

A Fiscalía solicita seis anos de prisión para un home, J.M.P.P., ao que considera autor dun delito continuado de abusos sexuais cara a un menor de 12 anos, e que será xulgado o 8 de febreiro na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Este xuízo fora sinalado para mediados de setembro de 2016, pero naquela ocasión a vista quedou aprazada debido a problemas de saúde do acusado.

Segundo o escrito do Ministerio Público, o acusado contactou co neno, de 12 anos de idade, a quen abordou cando camiñaba por Vigo e, tras conversar con el, ofreceuse a recollelo e trasladalo no seu coche ata o instituto no que o menor cursaba a ESO.

Estes encontros fóronse convertendo nunha rutina, e o acusado foise gañando a confianza do neno facéndolle agasallos, como reloxos, un teléfono móbil e diñeiro.

O home tamén contactaba co menor acudindo a un centro comercial, que o crío frecuentaba xunto cos seus amigos, aos que tamén agasallaba con agasallos e convidándoos a hamburguesas.

TOCAMENTOS E ABUSOS

A Fiscalía sinala, así mesmo, que o home levaba ao menor e aos seus amigos no seu coche e que, nalgunhas ocasións, chegou a realizarlle tocamentos á vítima, que ía no asento do copiloto. Noutras ocasións, o acusado convidou ao menor á súa casa, onde lle realizou tocamentos con ánimo libidinoso e abusou del.

Segundo a acusación pública, o home non chegou a usar a forza para cometer estes actos, aínda que advertía ao neno de que non debía contar a ninguén o sucedido, e mesmo o convenceu para que borrase todas as conversacións que mantiveran por 'whatsapp'.

Por estes feitos, a Fiscalía solicita que este veciño de Vigo sexa condenado a seis anos de prisión, e reclama a prohibición de achegarse a menos de 500 metros do menor durante 10 anos. Tamén pide para a vítima unha indemnización de 6.000 euros.