O celtismo quere outra final

Despois de 1948, 1994 e 2001, o Celta busca hoxe en Mendizorrotza (21.00 horas) a cuarta final de Copa da súa historia. Trala frustración do ano pasado co Sevilla, ten fronte ao Alavés a segunda oportunidade consecutiva tras eliminar a UCAM Murcia, Valencia e Real Madrid. Co 0-0 da ida en Balaídos, ao Celta, que estará acompañado por arredor de 700 seareiros en Gasteiz, sérvelle calqueira empate con goles. O FC Barcelona, que eliminou con sufrimento o Atleti, agarda na final do 27 de maio.

Os celestes, capitaneados por Hugo Mallo, en Peinador para voar a Bilbao. | Fonte: @RCCelta

“Estamos preparados para un partido duro e difícil, cunha carga emocional importante. A ilusión, a pasión, o soño de alcanzar unha final, é o noso combustible. Pero hai un partido dentro no que hai que xogar moi ben ao fútbol”, avisa o Toto Berizzo, elexido mellor técnico da Primeira División en xaneiro. “O plan é presionar, non deixarse dominar, e que a pelota flúa entre nós con exactidtude e profundidade. Ese é o noso xeito de atacar e de gañar os partidos”.

Agardan os dous técnicos arxentinos, un partido duro e igualado como en Balaídos, no que os pequenos detalles serán determinantes. Tan igualado que o Toto Berizzo recoñeceu antes de saír cara a Gasteiz que teñen ensaiado os penaltis, por se repiten o 0-0 da ida. No último mes, Celta e Alavés xogaron dúas veces, en Liga e Copa, e tan só houbo un gol, obra de Nemanja Radoja no minuto 89 da primeira cita.

Repetirá Berizzo en Mendizorrotza, agás sorpresas, o mesmo once da ida, o seu once de gala, con Sergio Álvarez baixo paus; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia e Jonny na defensa; con Chelo Díaz acompañado de Radoja e Tucu Hernández no mediocampo; e Bongonda, Daniel Wass e Iago Aspas arriba. O Celta desprazou a Vitoria a todo o primeiro equipo, incluídos os mancados Claudio Beauvue e Rubén Blanco e o canteirán Iván Villar.

A mesma ilusión que esperta no celtismo a opción de disputar unha final está presente no Alavés. E incluso Mauricio Pellegrini sostén que “en casa temos moitas máis posibilidades de gañar que fóra”, malia que o seu equipo acadou na Liga máis vitorias fóra da casa (4) que no propio Mendizorrotza (2).